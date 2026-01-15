Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський відзначив працівників Управління державної охорони держнагородами

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський відзначив працівників Управління державної охорони держнагородами
Глава держави відзначив працівників УДО медалями
фото: Офіс президента

Президент наголосив, що працівники УДО завжди виконують завдання – попри будь-які ситуації з боку ворога

Президент України Володимир Зеленський привітав працівників Управління державної охорони з професійним святом і відзначив їх державними нагородами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс президента.

«Я хочу подякувати кожному з вас. Ви багато всього робите, служите нашій державі, забезпечуєте безпеку багатьох посадовців, безпеку наших державних інституцій, які щоденно повинні працювати», – сказав Зеленський.

Зеленський відзначив працівників Управління державної охорони держнагородами фото 1
фото: Офіс президента

Президент наголосив, що працівники УДО завжди виконують завдання – попри будь-які ситуації з боку ворога. «Я багато спілкуюся з нашими іноземними партнерами, безпеку яких ви завжди забезпечуєте, які приїжджають до нас. Які б делегації не були, завжди вони дуже вдячні за вашу професійну роботу, вашу професійну службу», – зауважив він.

Глава держави відзначив працівників УДО медалями «За військову службу Україні», «За бездоганну службу» ІІІ ступеня та «Захиснику Вітчизни».

Раніше президент України Володимир Зеленський зустрівся з українськими ветеранами й ветеранками – переможцями та учасниками Ігор Нескорених і відзначив їх державними нагородами

Читайте також:

Теги: Володимир Зеленський Управління державної охорони державні нагороди

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп не дотиснув Зеленського, як хотіли у Кремлі, хоча і розсипався в компліментах на адресу Путіна
Переговори заходять у глухий кут: Путін піднімає ставки
30 грудня, 2025, 12:01
Президент представив 20 пунктів мирного плану
Закінчення війни. Президент Зеленський вперше пояснює кожен з 20 пунктів мирної угоди ТЕМА №1
24 грудня, 2025, 10:00
Зеленський каже, що розміщення будь-якого особового складу західних військ буде можливим лише після припинення вогню
Зеленський пояснив, за якої умови в Україні буде розгорнуто миротворчий контингент
26 грудня, 2025, 15:41
Зеленський зазначив, що російська агресія в Україні – це щось більше, ніж просто війна заради території
Путін воює не за територію: Зеленський пояснив мету Кремля
20 грудня, 2025, 16:50
Зеленський зазначив, що через питання безпеки вибори не можуть проводитися на тимчасово окупованих територіях
Володимир Зеленський зробив гучну заяву про формат і терміни виборів в Україні
20 грудня, 2025, 17:48
Глава держави проводить діалог із лідерами щодо часткового фінансування української армії
Армія у 800 тисяч Україні не по кишені. Президент пояснив, де братимуть гроші на військо
20 грудня, 2025, 19:53
Впсиль Малюк керував відомством з липня 2022 року
Голова СБУ Василь Малюк подав у відставку
5 сiчня, 13:36
Зеленський веде перемовини з Трампом щодо розміщення американських військ в Україні
Зеленський веде перемовини з Трампом щодо розміщення американських військ в Україні
30 грудня, 2025, 18:08
Зеленський доручив уряду підготувати перегляд правил щодо комендантської години
Надзвичайна ситуація в енергетиці. Зеленський пояснив, що це означає
Вчора, 19:51

Політика

Зеленський відзначив працівників Управління державної охорони держнагородами
Зеленський відзначив працівників Управління державної охорони держнагородами
НАБУ повідомило, чи Єрмак і Умєров є підозрюваними у справі Міндіча
НАБУ повідомило, чи Єрмак і Умєров є підозрюваними у справі Міндіча
Президент зустрівся із Залужним (фото)
Президент зустрівся із Залужним (фото)
Росія продовжить удари по Україні: Путін дав чітку відповідь на всі мирні ініціативи
Росія продовжить удари по Україні: Путін дав чітку відповідь на всі мирні ініціативи
Нардеп звернувся до ДБР: під час енергоколапсу посадовець Агентства відновлення відпочиває у дорогих готелях
Нардеп звернувся до ДБР: під час енергоколапсу посадовець Агентства відновлення відпочиває у дорогих готелях
В Україну прибув президент Чехії
В Україну прибув президент Чехії

Новини

Сенатор Грем закликав Конгрес посилити санкції проти Росії
Вчора, 09:49
В Україні великі морози: погода на 14 січня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 січня
13 сiчня, 05:59
Привітання з Днем Тетяни: у прозі, віршах і яскравих листівках
12 сiчня, 06:30
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 12 січня
12 сiчня, 05:59
Тетянин день: історія свята, обряди, прикмети та заборони
11 сiчня, 21:21

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua