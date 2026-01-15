Зеленський відзначив працівників Управління державної охорони держнагородами

Президент наголосив, що працівники УДО завжди виконують завдання – попри будь-які ситуації з боку ворога

Президент України Володимир Зеленський привітав працівників Управління державної охорони з професійним святом і відзначив їх державними нагородами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс президента.

«Я хочу подякувати кожному з вас. Ви багато всього робите, служите нашій державі, забезпечуєте безпеку багатьох посадовців, безпеку наших державних інституцій, які щоденно повинні працювати», – сказав Зеленський.

фото: Офіс президента

Президент наголосив, що працівники УДО завжди виконують завдання – попри будь-які ситуації з боку ворога. «Я багато спілкуюся з нашими іноземними партнерами, безпеку яких ви завжди забезпечуєте, які приїжджають до нас. Які б делегації не були, завжди вони дуже вдячні за вашу професійну роботу, вашу професійну службу», – зауважив він.

Глава держави відзначив працівників УДО медалями «За військову службу Україні», «За бездоганну службу» ІІІ ступеня та «Захиснику Вітчизни».

