«Рух уперед – це найважливіше». Зеленський зібрав військовий кабінет

Очільник України закликав лідерів і держави Африки взяти участь у Глобальному саміті миру

Президент Володимир Зеленський зібрав військовий кабінет: доповідали командувачі та командири на конкретних напрямках. Крім того, він розповів про зустріч із африканською делегацію. Про це йдеться у його вечірньому відеозверненні.

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«Зустріч у спеціальному форматі – Україна плюс країни Африки. Тривалі дискусії... Формула миру, безпекові питання, зерно, наші спільні можливості захистити принципи та цілі Статуту ООН, захистити нації від агресій. Закликав лідерів і держави Африки взяти участь у Глобальному саміті миру, який ми готуємо. Україну чутимуть в усьому світі, і весь світ ми залучимо до реалізації формули миру. Непросто, але ми працюємо», – доповів глава держави.

За його словами, сьогодні відбувся випуск курсу в Національному університеті оборони України.

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«Я мав честь привітати наших офіцерів. Дуже приємно. Особливо вдячний нашим силам ППО – кожному і кожній, хто захищає українське небо. Збиті сьогодні російські ракети, зокрема шість балістичних, – це дуже важливо й символічно. Росії нікого не залякати», – наголосив президент.

Крім того, Зеленський сьогодні зібрав військовий кабінет та заслухав доповоді щодо ситуації на фронті.

«Генерали Сирський, Тарнавський, Залужний, Шаптала. І наші командири на конкретних напрямках активних дій – поки не називаю прізвищ, усьому свій час. Наш рух уперед – це найважливіше. Кожен наш воїн, кожен наш новий крок, кожен метр звільненої від ворога української землі – це найважливіше. І був Буданов… Окремі кроки.

Дякую всім, хто зараз у бою заради України! Дякую всім, хто готується увійти в бій! І дякую всім, хто так сильно, потужно нам допомагає! Слава Україні! Ми всіх переможемо!», – підсумував президент.

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Нагадаємо, 16 червня до Києва з офіційним візитом прибув президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса. Він вирушив до України з Польщі для переговорів з українським колегою Володимиром Зеленським щодо мирного врегулювання російської агресії.

Під час сьогоднішньої ракетної атаки на Київ представники африканської делегації на чолі з президентом ПАР Сирілом Рамафосою, які перебувають із візитом в українській столиці, вирішили тимчасово сховатися в бомбосховищі в одному з готелів.

Як повідомлялося, президент ПАР Сиріл Рамафоса представив 10 основних пропозицій країн Африканського Союзу щодо врегулювання російсько-української війни.