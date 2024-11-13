Україна проведе вибори навесні 2025 року? Подоляк відреагував на статтю The Economist

Подоляк відреагував на інформацію про те, що в Україні відбудуться вибори у 2025 році

Подоляк зауважив, чи є підстави для того, щоб говорити про початок виборів

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна немає жодних підстав чи передумов для можливості проведення виборів. Про це він сказав в ефірі NV, коментуючи статтю The Economist.

«Війна сьогодні знаходиться у гарячій фазі, як і рік тому... Війна високої інтенсивності... Ніяких справжніх намірів йти на переговорні процеси у Російської Федерації немає. Вони продовжують наполягати на ультимативних вимогах, тобто, Україна має позбутися не тільки території, але й суб'єктності, суверенності. Не бачу підстав для того, щоб вже говорити про початок якогось політичного сезону чи процесу як такого», – йдеться у заяві.

Радник керівника Офісу президента зауважив, що публікації, подібні на статтю The Economist, говорять про те, що «Україну треба змусити припинити спротив».

«Все це завжди з посиланням на анонімні джерела і завжди без логіки. Тому що... усі ці матеріали побудовані на тому, що треба Україну до чогось змусити, що Україна має піти на якісь поступки... Вони навіть самі не розуміють, навколо чого вони все це вибудовують. Всі ці публікації говорять про те, що треба зупинити війну тільки за рахунок країни, на яку напали. Тобто, Україну треба змусити припинити спротив», – сказав Подоляк.

Нагадаємо, The Economist писав, що вибори в Україні можуть відбутися вже 25 травня 2025 року. Журнал зазначає, що в Офісі президента заперечують, що готуються до виборів, однак цю дату нібито обговорюють українські політики. Також у матеріалі йшлося про те, що 20 січня 2025 року в Україні можуть оголосити припинення вогню.

Раніше народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що у Державному бюджеті наразі не передбачено виділення коштів на проведення будь-яких виборів.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вважає, що виграв би президентські вибори, якби вони відбулися.

Також президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий до проведення виборів під час воєнного стану, якщо вдасться подолати ті перешкоди, які заважають голосуванню в умовах війни. При цьому він вважає, що «треба думати, як це зробити».

Як повідомлялося, Центральна виборча комісія (ЦВК) видала постанову щодо відновлення роботи Державного реєстру виборців. Зазначається, що це частина планових щорічних технічних робіт. Про це повідомило Управління комунікацій та інформаційної політики секретаріату ЦВК в коментарі УП.