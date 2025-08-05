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Трамп розкрив плани на майбутні вибори

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Трамп розкрив плани на майбутні вибори
Згідно з 22-ю поправкою до Конституції США, одна й та сама особа не може обіймати посаду президента більше двох разів
фото з відкритих джерел

Дональд Трамп не виключає можливості балотуватися на третій термін

Президент США Дональд Трамп під час інтерв’ю в програмі «Squawk Box» на телеканалі CNBC заявив, що «ймовірно» не балотуватиметься на третій термін, хоча «хотів би» цього, посилаючись на свої високі рейтинги. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico.

Згідно з 22-ю поправкою до Конституції США, одна й та сама особа не може обіймати посаду президента більше двох разів, навіть якщо ці терміни не були послідовними. Однак, попри цю конституційну заборону, сам Трамп та його союзники неодноразово обговорювали можливість балотування на ще один термін.

За даними видання, існують потенційні шляхи, якими Трамп може спробувати обійти це правило. Серед них – скасування поправки або балотування на посаду віцепрезидента з подальшим переходом на пост глави держави.

Раніше Трамп уже заявляв, що існують «способи» знову обійняти посаду, якщо він цього захоче. Речник Білого дому Стівен Ченг зазначив, що наразі президент зосереджений на відновленні країни після політики Байдена, а думати про майбутні вибори ще зарано. Цікаво, що в офіційному магазині Трампа вже продається символіка «Trump 2028», що вказує на ймовірні плани.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що провів розмову з американським лідером Дональдом Трампом. Ключовою темою стало припинення війни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на главу нашої держави.

«Продуктивна розмова з президентом Трампом. Ключове – це, звісно, припинення війни. Ми вдячні президенту США за всі зусилля заради чесного й тривалого миру. Дійсно потрібно якнайшвидше припинити вбивства, ми це повністю підтримуємо. Багато місяців уже могло б бути без війни, якби росіяни її не затягували», – каже він.

Зеленський зазначив, що політики скоординували позиції України та Сполучених Штатів. 

До слова, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що економіка Російської Федерації перебуває в поганому стані. За словами американського лідера, диктатор Володимир Путін захоче зупинити війну, якщо ціни на нафту впадуть. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інтерв'ю політика CNBC.

Трамп вважає, що якщо ціни на енергоносії впадуть досить сильно, то очільник Кремля «перестане вбивати людей». «Путін перестане вбивати людей, якщо ми знизимо ціни на енергоносії ще на 10 доларів за барель. У нього не буде вибору, тому що його економіка в жалюгідному стані», – пояснив він.

5 серпня ціна нафти марки Brent становила $67 за барель – падіння на 0,84 цента у порівнянні з ціною 4 серпня. 

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Теги: Дональд Трамп вибори США

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