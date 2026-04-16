Ворог змінив тактику ударів по Україні: військові назвали кілька причин

Військові зазначають, що зараз ворог намагається атакувати Україну «залпами»

Російські війська змінили підхід до обстрілів України, почавши запускати десятки дронів та ракет одномоментно в одну ціль. Крім того, ворог дедалі частіше атакує у денну пору доби. Про це розповів голова ради резервістів Сухопутних військ Збройних Сил України Іван Тимочко, інформує «Главком».

Залповий удар

За словами військового, зараз РФ намагається атакувати Україну «залпами». Це означає, що по одній цілі випускають велику кількість засобів ураження одночасно, намагаючись перевантажити систему протиповітряної оборони. Однією з причин такої тактики є дефіцит пускових установок.

«У них не вистачає пускових, щоб вони могли працювати безперервно і великими об'ємами робити пуски. Все одно після декількох пусків, потрібно проводити певну амортизацію, обстеження, перевірку на ступінь придатності для використання у наступних залпах… Їм потрібна кількість пускових установок, який у них немає», – зазначив Тимочко.

Ворог б'є вдень

Зміна тактики також стосується часу нанесення ударів. Перехід на денні атаки має кілька пояснень, пов’язаних із логістикою та технічним станом російського озброєння:

Технічна пауза: через обмежену кількість справних установок росіянам потрібен час на перезарядку та технічне обслуговування між залпами.

Спроба виснаження: залповий удар вдень має на меті не лише ураження об'єктів, а й створення постійної напруги та пошук слабких місць у мобільних вогневих групах ЗСУ.

За словами військового, одним із ключових факторів вибору денного часу для атак також є прямий економічний тиск. Кожна повітряна тривога в робочі години змушує підприємства, заводи та офіси зупиняти роботу.

«Главком» писав, що російська терористична армія 16 квітня завдала масованого удару по Україні ударними дронами та ракетами. Основна ціль атаки – Київ, Одеса, Харків, Дніпро, Біла Церква, Черкаси та прифронтові території.

Нагадаємо, російські війська вночі 16 квітня завдали ударів по Дніпру, Києву, Одесі та Харкову. Унаслідок атаки на Київ загинули люди.

До того ж цієї ночі Одеса пережила кілька хвиль атак ракетами та ударними БпЛА. Внаслідок цього загинуло вісім людей.

Також у Дніпрі загинули двоє людей, у постраждалих зафіксовані черепно-мозкові травми, осколкові поранення та акубаротравми, одна жінка перебуває у важкому стані. Удари припали по житлових кварталах. Пошкоджено п’ятиповерховий будинок, частково зруйновано приватний будинок.