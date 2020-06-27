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    Політика

    Рівень антисемітизму в Україні дуже низький, – Зеленський

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    Президент Володимир Зеленський вважає, що в Україні дуже низький рівень антисемітизму - Рівень антисемітизму в Україні дуже низький, – Зеленський
    Президент Володимир Зеленський вважає, що в Україні дуже низький рівень антисемітизму

    За словами президента, «якщо є спроби – ми їм запобігаємо»

    Президент Володимир Зеленський вважає, що в Україні дуже низький рівень антисемітизму. Про це він заявив під час відвідин синагоги Хабад у Херсонській області, де зустрівся з головним рабином Херсона та Херсонської області Іосифом-Іцхаком Вольфом, повідомляє Офіс президента.

    «Головне, що на міжнародному рівні – що важливо – оцінять. Тому що є гібридна інформаційна війна, коли розповідають, що у нас ксенофобія, антисемітизм. Такі вчинки дуже важливі, щоб показати: в Україні рівень антисемітизму дуже низький. Якщо є спроби – ми їм запобігаємо», – прокоментував він відновлення синагоги після спроби підпалу невідомими. 

    Синагога Хабад побудована 1895 року. До 1941-го вона діяла як молитовний будинок. Після капітального ремонту та реставрації синагога відкрилася 14 вересня 2010 року. У громаді працює єврейська школа та дитячий садок, здійснюються щоденні триразові молитви.

    У квітні цього року синагогу намагалися підпалити зловмисники. Через три тижні двоє підозрюваних були затримані.

    Раніше посол Ізраїлю Йоель Ліон заявив, що в Україні є підйом антисемітизму, оскільки люди говорять про кількість євреїв в українському бізнесі і з телеекранів розповідають абсурдні речі про євреїв.

    Нагадаємо, 26 червня, Володимир Зеленський прибув до Херсона, де йому подарували кримськотатарський прапор.

    Як повідомлялося, Зеленський відвідав відремонтовану після спроби підпалу синагогу у Херсоні.

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