Рівень антисемітизму в Україні дуже низький, – Зеленський
За словами президента, «якщо є спроби – ми їм запобігаємо»
Президент Володимир Зеленський вважає, що в Україні дуже низький рівень антисемітизму. Про це він заявив під час відвідин синагоги Хабад у Херсонській області, де зустрівся з головним рабином Херсона та Херсонської області Іосифом-Іцхаком Вольфом, повідомляє Офіс президента.
«Головне, що на міжнародному рівні – що важливо – оцінять. Тому що є гібридна інформаційна війна, коли розповідають, що у нас ксенофобія, антисемітизм. Такі вчинки дуже важливі, щоб показати: в Україні рівень антисемітизму дуже низький. Якщо є спроби – ми їм запобігаємо», – прокоментував він відновлення синагоги після спроби підпалу невідомими.
У квітні цього року синагогу намагалися підпалити зловмисники. Через три тижні двоє підозрюваних були затримані.
Раніше посол Ізраїлю Йоель Ліон заявив, що в Україні є підйом антисемітизму, оскільки люди говорять про кількість євреїв в українському бізнесі і з телеекранів розповідають абсурдні речі про євреїв.
Нагадаємо, 26 червня, Володимир Зеленський прибув до Херсона, де йому подарували кримськотатарський прапор.
Як повідомлялося, Зеленський відвідав відремонтовану після спроби підпалу синагогу у Херсоні.