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Зеленський анонсував нові формати підтримки бригад та комплектування підрозділів

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Зеленський анонсував нові формати підтримки бригад та комплектування підрозділів
Зеленський: Країни, і зокрема в Європі, готові працювати з Україною для інвестицій у наше збройне виробництво
фото: president.gov.ua

«Наші дипломати мають чіткі завдання. Нам потрібно, щоб кошти від партнерів на українську «оборонку» зростали»

У традиційному вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський повідомив, про деталі проведення Ставки, завдання для українських дипломатів, та про організаційні зміни в ЗСУ.

«Провів сьогодні Ставку. Багато доповідей. Про постачання у війська – це наша зброя, всі закупівлі, контракти. Все це є. Забезпечення є. Треба більше темпу в постачанні й треба більше таких систем, такої зброї, яка дасть змогу зберігати більше життів наших воїнів, наших людей. Більше замовлень на дрони. Більше інвестицій у розробки роботизованих систем. І більше постачання базової зброї. Всі необхідні доручення є. Наша промисловість має потенціал», – наголосив Зеленський.

За його словами, країни, і зокрема в Європі, готові працювати з Україною для інвестицій у наше збройне виробництво.

«Наші дипломати мають чіткі завдання. Нам потрібно, щоб кошти від партнерів на українську «оборонку» зростали. І зокрема, це має бути KPI – ключові показники ефективності української дипломатії», – підкреслив гарант.

Також сьогодні була сьогодні доповідь військових: фронт, ситуація з бригадами – комплектування.

«Ми готуємо нові формати підтримки бригад та комплектування підрозділів. Я поставив завдання вже наступного тижня представити деталі суспільству», – наголосив очільник держави.

Раніше Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. На ньому обговорили формування корпусів у Збройних Силах України.

«Я провів Ставку. Серед питань – формування корпусів у Збройних Силах України. Є конкретика щодо цього. Ми будемо й надалі зміцнювати нашу армію. Бойові бригади та правильний армійський досвід масштабуємо. На основі перших визначених бригад будуть можливі й інші системні кроки, модернізація армійської системи не має альтернатив», – зазначив президент.

Як відомо, Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський представив особовому складу нового командувача оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» – командувача Сухопутних військ ЗСУ генерал-майора Михайла Драпатого.

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Теги: зброя промисловість Володимир Зеленський президент фронт

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