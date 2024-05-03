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Прикордонники показали Зеленському, яку техніку використовують для захисту (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Прикордонники показали Зеленському, яку техніку використовують для захисту (відео)
У Хмельницькому глава держави оглянув техніку
фото: скріншот

Президент перебуває із робочою поїздкою у Хмельницькому 

Сьогодні, 3 травня, під час робочої поїздки до Хмельницького, президент Володимир Зеленський оглянув техніку, яку використовують українські прикордонники для захисту нашої держави. Про це глава держави повідомив у Телеграмі.

«Бронетехніка, РСЗВ, артилерія, дрони, засоби РЕБ – оглянув техніку, яку використовують українські прикордонники для захисту нашої держави. Пишаємося кожним нашим воїном! Дякуємо всім, хто додає Україні ще більшої сили», – написав Зеленський.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський призначив Сергія Тюріна главою Хмельницької обласної військової адміністрації. Раніше Тюрін виконував обов'язки очільника Хмельницької ОВА. Варто зазначити, що указ президента опубліковано ще 2 травня, проте з'явився він на сайті Офісу президента лише зараз.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський сьогодні, 3 травня, прибув у Хмельницький. Зокрема, президент відвідав та нагородив державними нагородами українських захисників, які лікуються після поранень.

Зеленський також подякував українським медикам, які повертають воїнів до життя.

Теги: Хмельницкий Володимир Зеленський прикордонники

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