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Зеленський звернувся до українок у День матері (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Зеленський звернувся до українок у День матері (відео)
фото: glavcom.ua

Глава  держави підкреслив, що матері надихають і дають сили боротися за майбутнє своїх дітей

Президент Володимир Зеленський привітав українок з Днем матері промовистим відео. Глава держави наголосив, що мами дають сили боротися заради майбутнього наших дітей.

«12 травня – особливий для всіх нас день. Сьогодні, як і решта світу, українці віддають шану найдорожчій людині у нашому житті. Ми любимо та вдячні нашим мамам за їхню важку працю, доброту та надзвичайну мужність у цей складний для нашої країни час. Мами надихають нас і дають сили боротися заради майбутнього наших дітей», – зазначив Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні, у другу неділю травня, у багатьох країнах світу, у тому числі і в Україні, люблячі діти будь-якого віку вшановують своїх матерів.

Читайте також: День матері в Україні. Привітання у віршах видатних українських поетів 
Теги: свято Володимир Зеленський мама

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