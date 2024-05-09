Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський звільнив Залужного з війська, але залишив привілей носити форму

Ірина Міллер
glavcom.ua
Зеленський звільнив Залужного з війська, але залишив привілей носити форму
Валерій Залужний має право носити військову форму
фото з відкритих джерел

Зеленський звільнив генерала Залужного з військової служби за станом здоровʼя

Президент України Володимир Зеленський звільнив генерала Валерія Залужного з військової служби за станом здоров’я. Про це йдеться в Указі № 309/2024, який оприлюднив Офіс Президента.

«Звільнити генерала Залужного Валерія Федоровича з військової служби у відставку за станом здоровʼя з правом носіння військової форми одягу», – йдеться в ньому.

Нагадаємо, президент Зеленський відправив генерала Валерія Залужного у відставку з посади Головнокомандувача ЗСУ 8 лютого 2024 року. На посаді Головнокомандувача ЗСУ його змінив генерал-полковник Олександр Сирський.

Зеленський погодив кандидатуру Залужного на посаду посла України в Британії. Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ.

8 травня ексголовнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний і українська поетеса та письменниця Ліна Костенко отримали звання «Почесного громадянина міста Києва». Кличко наголосив, що вручив відзнаки Ліні Костенко та Валерію Залужному вдома у Ліни Василівни.

Читайте також: Призначення Залужного послом у Велику Британію: чому МЗС вже місяць тримає тишу?

Як повідомлялося, зробили почесним громадянином столиці Залужного за заслуги у захисті суверенітету України та у відсічі російській збройної агресії під час оборони столиці. Також у проєкті рішення зазначається, що Залужний «користується загальною повагою та авторитетом у територіальної громади Києва».

До слова, колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний став третім генералом, якого Київ призначив послом. До нього були колишній очільник Міноборони, генерал-лейтенант у відставці Андрій Таран та генерал-майор запасу Олександр Поліщук, розповів член комітету Ради з питань нацбезпеки, розвідки та оборони Сергій Рахманін в ефірі Радіо NV. Депутат нагадав, що Тарана працює послом у Словенії, а Рахманін – у Індії.

Теги: Олександр Сирський полковник Валерій Залужний Володимир Зеленський Офіс президента президент

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент вкотре повторив, що російське зло – це загроза не лише для України, а й для кожного народу, що межує з Росією
Зеленський прибув до Литви на саміт Триморʼя
11 квiтня, 11:29
У засідання Ради Україна-НАТО візьме участь президент України Володимир Зеленський
Стало відомо, коли відбудеться засідання Ради Україна-НАТО
17 квiтня, 17:11
Президент Ізраїлю Ісаак Герцог відреагував на атаку Ірану
«Це оголошення війни». Президент Ізраїлю прокоментував атаку Ірану
14 квiтня, 21:43
Очільник держави додав, що небо Європи могло б уже давно отримати саме такий захист, який потрібен, якби так само й Україна мала схожу повну підтримку партнерів у збитті дронів і ракет
Зеленський: «Шахеди» в небі України звучать так само, як і в небі Близького Сходу
15 квiтня, 21:05
Президент США провів розмову з президенткою Європейської комісії
Байден запевнив, що США швидко нададуть Україні пакет допомоги
23 квiтня, 01:21
Президент анонсував перший інавгураційний Саміт миру, який планують провести у червні
У червні може початися шлях до справедливого миру – Зеленський
28 квiтня, 18:59
Експрезидент США не розголошуватиме стратегію до виборів
Трамп розробив детальний план завершення війни в Україні – The Telergaph
4 травня, 18:59
Володимир Зеленський записав відеозвернення з нагоди Великодня
«Ми стаємо на коліна лише в молитві». Зеленський привітав українців із Великоднем
5 травня, 09:51
Рада дозволила мобілізацію ув’язнених, Коломойський отримав нову підозру. Головне за 8 травня
Рада дозволила мобілізацію ув’язнених, Коломойський отримав нову підозру. Головне за 8 травня
Вчора, 21:00

Політика

Зеленський призначив Залужного послом у Великій Британії
Зеленський призначив Залужного послом у Великій Британії
Зеленський звільнив Залужного з війська, але залишив привілей носити форму
Зеленський звільнив Залужного з війська, але залишив привілей носити форму
Зеленський провів кадрові перестановки командування сил ССО
Зеленський провів кадрові перестановки командування сил ССО
Ірландія підтвердила участь у Саміті миру – Зеленський
Ірландія підтвердила участь у Саміті миру – Зеленський
«Знову у країні відважних»: президентка Європарламенту привітала українців зі столичного вокзалу
«Знову у країні відважних»: президентка Європарламенту привітала українців зі столичного вокзалу
Звільнення Кубракова: віцепрем’єр зробив заяву
Звільнення Кубракова: віцепрем’єр зробив заяву

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
36K
Парад Путіна. Які президенти приїхали до диктатора (список)
28K
Залужний прийшов додому до Ліни Костенко: яскраві кадри
24K
Хто з акторів підтримав призначення Євгена Нищука гендиректором Театру Франка? Оприлюднено лист
21K
Євростат назвав країни ЄС, з яких виїжджає найбільше українців
7560
Вибухи і пожежі в Росії, голосування щодо відставки спікера Джонсона: головне за ніч
5059
9 Травня. П’ять наївних запитань до історика

Новини

Нові звинувачення проти Коломойського. Адвокати зробили заяву
Сьогодні, 10:35
Вибухи і пожежі в Росії, голосування щодо відставки спікера Джонсона: головне за ніч
Сьогодні, 06:30
Хто з акторів підтримав призначення Євгена Нищука гендиректором Театру Франка? Оприлюднено лист
Вчора, 20:45
Перший півфінал Євробачення-2024, атака на Україну: головне за ніч
Вчора, 07:00
Масштабна повітряна тривога тривала пів години
Вчора, 06:55
Переговори щодо безпекової угоди з США, удари Ізраїлю по Рафаху: головне за ніч
7 травня, 06:36

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua