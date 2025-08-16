Головна Країна Політика
Зеленський підтримав пропозицію Трампа щодо тристоронньої зустрічі

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Зеленський підтримав пропозицію Трампа щодо тристоронньої зустрічі
Україна підтримує пропозицію президента Трампа щодо тристоронньої зустрічі у форматі Україна – Америка – Росія
Фото: Офіс президента України / All Over Press

Зеленський обговорив із Трампом тристоронню зустріч та запрошення до Вашингтона

Президент України провів тривалу та змістовну розмову з Президентом США Дональдом Трампом. Переговори тривали понад півтори години, з яких приблизно годину лідери спілкувалися тет-а-тет, а решту часу – за участі європейських лідерів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

Україна підтверджує готовність працювати максимально продуктивно задля миру. Президент Трамп поінформував українського лідера про свою зустріч із російським керівником, розповівши про основні пункти розмови. Зазначається, що «сила Америки впливає на розвиток ситуації».

Україна підтримує пропозицію президента Трампа щодо тристоронньої зустрічі у форматі Україна – Америка – Росія. Українська сторона вважає, що такий формат підходить для обговорення ключових питань на рівні лідерів.

Лідери також обговорили позитивні сигнали від американської сторони щодо участі в гарантуванні безпеки Україні. Зеленський наголосив на важливості залучення європейських партнерів на всіх етапах разом з Америкою для забезпечення надійних гарантій.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп провів розмову з президентом України Володимиром Зеленським та іншими лідерами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заступника керівника апарату Білого дому Дена Скавіно.

Ця розмова відбувається після нещодавніх переговорів Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним, які відбулися 15 серпня на Алясці. 

