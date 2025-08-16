Зеленський і Трамп провели телефонну розмову

Трамп поспілкувався по телефону із Зеленським та іншими – заступник керівника апарату Білого дому

Президент США Дональд Трамп провів розмову з президентом України Володимиром Зеленським та іншими лідерами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заступника керівника апарату Білого дому Дена Скавіно.

Ця розмова відбувається після нещодавніх переговорів Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним, які відбулися 15 серпня на Алясці. Деталі розмови наразі невідомі, але очікується, що вона стосуватиметься питань, обговорених під час зустрічі з Путіним, зокрема, щодо ситуації в Україні.

В Офісі президента підтвердили, що розмова між президентами вже завершена.

Як відомо, президент США Дональд Трамп закінчив зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним на базі Об'єднаних сил Ельмендорф-Річардсон в Анкориджі, Аляска. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

«Переговори з американською делегацією в «вузькому форматі» завершилися», – йдеться в короткій заяві Кремля.

Як повідомлялося, у п'ятницю, напередодні саміту президентів США та Росії, сторонам, ймовірно, вдалося заздалегідь знайти спільну мову. Про це повідомило агентству Reuters джерело, близьке до Кремля, яке побажало залишитися анонімним через делікатність питання.

Також у матеріалі The New York Times йдеться, що переговори між президентом США Дональдом Трампом та російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці не є спробою досягти миру, а, швидше, тактичним маневром Путіна для виходу з дипломатичної ізоляції.

Нагадаємо, програму переговорів між президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним було узгоджено. Таку заяву зробив помічник російського диктатора Юрій Ушаков 14 серпня. Головною темою саміту стане врегулювання війни в Україні, а також обговорять торговельно-економічну співпрацю.