Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський і Трамп провели телефонну розмову

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський і Трамп провели телефонну розмову
Деталі розмови наразі невідомі
колаж: glavcom.ua

Трамп поспілкувався по телефону із Зеленським та іншими – заступник керівника апарату Білого дому

Президент США Дональд Трамп провів розмову з президентом України Володимиром Зеленським та іншими лідерами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заступника керівника апарату Білого дому Дена Скавіно.

Ця розмова відбувається після нещодавніх переговорів Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним, які відбулися 15 серпня на Алясці. Деталі розмови наразі невідомі, але очікується, що вона стосуватиметься питань, обговорених під час зустрічі з Путіним, зокрема, щодо ситуації в Україні.

В Офісі президента підтвердили, що розмова між президентами вже завершена.

Як відомо, президент США Дональд Трамп закінчив зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним на базі Об'єднаних сил Ельмендорф-Річардсон в Анкориджі, Аляска. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

«Переговори з американською делегацією в «вузькому форматі» завершилися», – йдеться в короткій заяві Кремля.

Як повідомлялося, у п'ятницю, напередодні саміту президентів США та Росії, сторонам, ймовірно, вдалося заздалегідь знайти спільну мову. Про це повідомило агентству Reuters джерело, близьке до Кремля, яке побажало залишитися анонімним через делікатність питання.

Також у матеріалі The New York Times йдеться, що переговори між президентом США Дональдом Трампом та російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці не є спробою досягти миру, а, швидше, тактичним маневром Путіна для виходу з дипломатичної ізоляції.

Нагадаємо, програму переговорів між президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним було узгоджено. Таку заяву зробив помічник російського диктатора Юрій Ушаков 14 серпня. Головною темою саміту стане врегулювання війни в Україні, а також обговорять торговельно-економічну співпрацю.

Читайте також:

Теги: Дональд Трамп Володимир Зеленський переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп вирішив обкласти митом ліки
Трамп вдарить високими митами по ліках та напівпровідниках – Bloomberg
17 липня, 10:09
Зеленський зазначив, яку роботу виконуватиме Умєров
Президент розкрив, чим займатиметься Умєров
16 липня, 20:46
Орбан: Він – обраний народом президент України. Я завжди прагну діяти відповідно до належного рівня, що важливо для побудови добрих відносин
Орбан раптово висловив повагу до Зеленського
30 липня, 23:48
Президент доручив збільшити пряме фінансування бригадам на закупівлю дронів, а також спростити закупівлю пікапів
Зеленський анонсував збільшення віку в програмі «Контракт 18-24»
5 серпня, 15:50
Трамп сказав, що зустріч президента України Володимира Зеленського з Путіним не є обов'язковою
Дональд Трамп прокоментував можливу зустріч Зеленського з Путіним
8 серпня, 00:17
Президент зауважив, що окупанти навмисно атакують рятувальників і медиків, які приїжджають на допомогу після ударів
Зеленський закликав світ зупинити російський терор (відео)
4 серпня, 09:37
Дмитро Костюк не жалкує, що підтримав Володимира Зеленського
«Зеленський – феноменальний». Нардеп, що вийшов зі «Слуги народу», розповів про ставлення до президента
6 серпня, 08:45
Ціни на нафту зросли після рішення Трампа
Як мита Трампа для Індії вплинули на вартість нафти. Дані торгів
6 серпня, 19:11
Сибіга: Ніхто не прагне миру більше, ніж українці. Ніхто не прагне миру більше, ніж європейці
Переговори з Росією матимуть сенс після припинення вогню – Сибіга
Вчора, 04:38

Політика

Зеленський зустрінеться з Трампом: названо дату
Зеленський зустрінеться з Трампом: названо дату
Зеленський підтримав пропозицію Трампа щодо тристоронньої зустрічі
Зеленський підтримав пропозицію Трампа щодо тристоронньої зустрічі
Зеленський і Трамп провели телефонну розмову
Зеленський і Трамп провели телефонну розмову
Кабмін провів низку кадрових змін у державних службах: подробиці
Кабмін провів низку кадрових змін у державних службах: подробиці
Росія вбиває у день переговорів – Зеленський
Росія вбиває у день переговорів – Зеленський
Зеленський надав доручення уряду та секретарю РНБО
Зеленський надав доручення уряду та секретарю РНБО

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
277K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 серпня: ситуація на фронті
110K
Карта повітряних тривог України онлайн 16 серпня 2025
29K
Аляска зустріла російських пропагандистів розкладачками (фото)
7086
Лавров прибув на Аляску у светрі «СССР»
4947
Ексглава МВС Аваков вперше за тривалий час подав голос
2446
На Алясці домовилися домовлятися. Що це означає?

Новини

Ядерну зброю треба було віддавати США, а не Росії, – Ющенко
Вчора, 07:39
Карта бойових дій в Україні станом на 12 серпня 2025 року
12 серпня, 08:10
У «Резерв+» зʼявилась функція сплати штрафу за неприбуття за повісткою: як це працює
12 серпня, 04:30
Готувала удар по промислових об’єктах: у Запоріжжі затримано російську агентку
11 серпня, 10:57
Землетрус у Туреччині: є жертва, десятки постраждалих, зруйновані будинки
11 серпня, 01:26
ЗСУ звільнили село на Сумщині – Генштаб
10 серпня, 11:15

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua