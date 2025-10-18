Путін озвучив ультиматум щодо окупованих територій у розмові з Трампом  – WP

Віткофф тиснув на українських представників, пропонуючи погодитися на передачу Донеччини, посилаючись на те, що цей регіон переважно російськомовний

Російський диктатор Володимир Путін під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом висунув Україні вимогу повної відмови від контролю над Донеччиною як умову для припинення війни. Ця територіальна вимога стала серйозною темою переговорів між лідерами, і, за словами високопосадовців, вона може значно ускладнити процес мирного врегулювання. Про це повідомляє Washington Post, пише «Главком».

Територіальні суперечності та складність переговорів

Як пише видання, Путін протягом останніх 11 років намагався захопити Донецьк, однак українські війська досі успішно утримують регіон, вважаючи його стратегічно важливим для оборони від подальшого російського просування на захід. Зосередженість Путіна на цьому регіоні свідчить про те, що він не готовий відступити від своїх вимог, які, як зазначають чиновники, спричинили глухий кут у переговорному процесі.

«Путін вимагає від України здати ключову територію, що призведе до серйозних втрат для України і може стати перешкодою на шляху до миру», – заявили анонімні джерела.

Росія готова на поступки в інших регіонах

Під час розмови між Трампом і Путіним російський лідер натякнув на готовність здати частину територій, які Росія частково контролює – Запорізьку та Херсонську області – в обмін на повний контроль над Донеччиною. Це менш масштабна територіальна претензія, ніж та, яку Путін висував раніше на саміті в Анкориджі, де він намагався добитися значніших територіальних поступок.

Загалом, чиновники Білого дому зазначили, що це може бути певним прогресом, хоча українська сторона, ймовірно, не сприйме такі поступки як вигідні.

Трамп не підтримав вимогу Путіна

Дональд Трамп публічно не коментував вимогу Путіна щодо Донецька, проте він чітко заявив, що не підтримує російське прохання про передачу цього стратегічного регіону. «Настав час зупинити вбивства та укласти угоду! Досить крові пролито», – написав Трамп на своїй сторінці в соцмережах після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

Газета пише, що під час цієї зустрічі українці сподівалися на отримання потужних озброєнь, зокрема ракет «Томагавк», але за підсумками переговорів не отримали нічого конкретного. Трамп заявив, що хоче завершити війну без необхідності відправляти ці ракети, підкресливши важливість дипломатичних зусиль.

Тиск на українську делегацію

За словами чиновників, посланець Трампа Стів Віткофф тиснув на українських представників, пропонуючи погодитися на передачу Донеччини, посилаючись на те, що цей регіон переважно російськомовний. Така аргументація є частою темою для Кремля, хоча в Україні російська мова не має політичного підтексту після анексії Криму.

«Це наче продати їм власну ногу ні за що», – висловився високопосадовий європейський дипломат, зазначаючи, що така територіальна поступка буде неприйнятною для України.

Раніше повідомлялось, що якщо Путіну вдасться отримати контроль над усією Донеччиною в рамках переговорів, це покращить позиції Росії для потенційного наступу на Харківщину та Дніпропетровщину. Натомість Україна змушена буде поспіхом формувати нові оборонні лінії, інколи в невигідних для себе районах.

До слова, російський диктатор Володимир Путін під час зустрічі зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом заявляв, що йому вдасться захопити Донецьку область до кінця року.

Згідно з прогнозом, The Economist, за умови збереження теперішніх темпів просування російська окупаційна армія не зможе захопити територію України у найближчі 100 років.

Під час так званого «літнього наступу», який тривав від травня цього року, військам держави-агресорки вдалося окупувати тільки 0,4% української території.

При цьому ключові міста на Донеччині – Покровськ та інші – досі контролюються українськими військами.