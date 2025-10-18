Головна Світ Політика
search button user button menu button

Путін озвучив ультиматум щодо окупованих територій у розмові з Трампом  – WP

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Путін озвучив ультиматум щодо окупованих територій у розмові з Трампом  – WP
Путін вимагав від України здати Донеччину для припинення війни
фото: Суспільне

Віткофф тиснув на українських представників, пропонуючи погодитися на передачу Донеччини, посилаючись на те, що цей регіон переважно російськомовний

Російський диктатор Володимир Путін під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом висунув Україні вимогу повної відмови від контролю над Донеччиною як умову для припинення війни. Ця територіальна вимога стала серйозною темою переговорів між лідерами, і, за словами високопосадовців, вона може значно ускладнити процес мирного врегулювання. Про це повідомляє Washington Post, пише «Главком».

Територіальні суперечності та складність переговорів

Як пише видання, Путін протягом останніх 11 років намагався захопити Донецьк, однак українські війська досі успішно утримують регіон, вважаючи його стратегічно важливим для оборони від подальшого російського просування на захід. Зосередженість Путіна на цьому регіоні свідчить про те, що він не готовий відступити від своїх вимог, які, як зазначають чиновники, спричинили глухий кут у переговорному процесі.

«Путін вимагає від України здати ключову територію, що призведе до серйозних втрат для України і може стати перешкодою на шляху до миру», – заявили анонімні джерела.

Росія готова на поступки в інших регіонах

Під час розмови між Трампом і Путіним російський лідер натякнув на готовність здати частину територій, які Росія частково контролює – Запорізьку та Херсонську області – в обмін на повний контроль над Донеччиною. Це менш масштабна територіальна претензія, ніж та, яку Путін висував раніше на саміті в Анкориджі, де він намагався добитися значніших територіальних поступок.

Загалом, чиновники Білого дому зазначили, що це може бути певним прогресом, хоча українська сторона, ймовірно, не сприйме такі поступки як вигідні.

Трамп не підтримав вимогу Путіна

Дональд Трамп публічно не коментував вимогу Путіна щодо Донецька, проте він чітко заявив, що не підтримує російське прохання про передачу цього стратегічного регіону. «Настав час зупинити вбивства та укласти угоду! Досить крові пролито», – написав Трамп на своїй сторінці в соцмережах після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

Газета пише, що під час цієї зустрічі українці сподівалися на отримання потужних озброєнь, зокрема ракет «Томагавк», але за підсумками переговорів не отримали нічого конкретного. Трамп заявив, що хоче завершити війну без необхідності відправляти ці ракети, підкресливши важливість дипломатичних зусиль.

Тиск на українську делегацію

За словами чиновників, посланець Трампа Стів Віткофф тиснув на українських представників, пропонуючи погодитися на передачу Донеччини, посилаючись на те, що цей регіон переважно російськомовний. Така аргументація є частою темою для Кремля, хоча в Україні російська мова не має політичного підтексту після анексії Криму.

«Це наче продати їм власну ногу ні за що», – висловився високопосадовий європейський дипломат, зазначаючи, що така територіальна поступка буде неприйнятною для України.

Раніше повідомлялось, що якщо Путіну вдасться отримати контроль над усією Донеччиною в рамках переговорів, це покращить позиції Росії для потенційного наступу на Харківщину та Дніпропетровщину. Натомість Україна змушена буде поспіхом формувати нові оборонні лінії, інколи в невигідних для себе районах.

До слова, російський диктатор Володимир Путін під час зустрічі зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом заявляв, що йому вдасться захопити Донецьку область до кінця року. 

Згідно з прогнозом, The Economist, за умови збереження теперішніх темпів просування російська окупаційна армія не зможе захопити територію України у найближчі 100 років. 

Під час так званого «літнього наступу», який тривав від травня цього року, військам держави-агресорки вдалося окупувати тільки 0,4% української території.

При цьому ключові міста на Донеччині – Покровськ та інші – досі контролюються українськими військами.

Читайте також:

Теги: окуповані території обмін Донецьк Дональд Трамп путін росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін вже просто не може собі дозволити жорсткі реакції і погрози на адресу Трампа
«Росія ні на кого не нападатиме»: нова стара риторика Кремля
3 жовтня, 18:20
Культ особистості в культі матрьошки як частина російської культури, що відтворюється кожним наступним поколінням громадян РФ
«Альо, Тамбов?». Що думають росіяни про війну та українців інтерв’ю
13 жовтня, 12:25
Президент Венесуели підписав указ про мобілізацію сил безпеки на випадок вторгнення США
Президент Венесуели підписав указ про мобілізацію сил безпеки на випадок вторгнення США
30 вересня, 05:07
У серпні команда артиста зверталася до адміністрації Трампа з проханням про помилування
Репер P. Diddy просив Трампа про помилування
7 жовтня, 09:28
Трампу треба показати силу Путіну
CNN пояснив, чому Трамп не може вплинути на Путіна щодо завершення війни
15 жовтня, 02:42
Міністр оборони Фінляндії Антті Хякканен: Росія справді нарощує військові зусилля для другої фази своєї потенційної агресії
Міністр оборони Фінляндії заявив, що Росія готується до другої фази агресії проти Європи
16 жовтня, 05:46
Трамп та Зеленський розмовляли більше двох годин
Зустріч Зеленського та Трампа завершилася
17 жовтня, 23:31
Стубб неодноразово говорив, що Трамп починає втрачати терпіння щодо Путіна
Гарантії безпеки для України: президент Фінляндії умову, яка не дозволить Росії напасти знову
20 вересня, 20:59
Україна не може знову мати армію в 250 тисяч, як це було до війни
Воєнний стан не скасують. Нардеп розкрив, що чекає на Україну після перемир’я
28 вересня, 17:58

Політика

Путін озвучив ультиматум щодо окупованих територій у розмові з Трампом  – WP
Путін озвучив ультиматум щодо окупованих територій у розмові з Трампом  – WP
Трамп похвалився знищенням субмарини з наркотиками
Трамп похвалився знищенням субмарини з наркотиками
Президент Фінляндії розповів, хто і як може вплинути на Путіна
Президент Фінляндії розповів, хто і як може вплинути на Путіна
Принц Ендрю відмовився від титулу герцога Йоркського
Принц Ендрю відмовився від титулу герцога Йоркського
Зеленський зустрівся з керівниками американських аналітичних центрів у Вашингтоні
Зеленський зустрівся з керівниками американських аналітичних центрів у Вашингтоні
Зустріч Трампа з Путіним у Будапешті: як президент РФ обійде заборону на польоти над Європою
Зустріч Трампа з Путіним у Будапешті: як президент РФ обійде заборону на польоти над Європою

Новини

Дрони атакували підстанцію в Ульяновській області Росії: знеструмлено кілька населених пунктів
Вчора, 09:26
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 18 жовтня
Вчора, 06:01
В Україні без опадів: погода на 17 жовтня
17 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 16 жовтня
16 жовтня, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 15 жовтня
15 жовтня, 05:59
Атака на Харківщину: є постраждалі, серед них – дитина
12 жовтня, 09:44

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua