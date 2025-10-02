Зеленський прибув на саміт в Копенгаген: подробиці візиту

Зеленський: Нам усім потрібен захист, тому ми всі маємо працювати над тим, щоб «Стіна дронів», гарантії безпеки для України та інші оборонні заходи справді працювали

Зеленський на саміті в Копенгагені закликав Європу створити «Стіну дронів» та посилити санкції

Президент України Володимир Зеленський прибув до Копенгагена для участі у сьомому саміті Європейської політичної спільноти. Дорогою на саміт президент звернувся до учасників засідання Європейської ради та закликав до згуртованої та сильної відповіді Росії. Ключовим елементом звернення Зеленського стала ідея створення єдиної оборонної системи в Європі, відомої як «Стіна дронів». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс президента.

«Я вважаю, що Європі необхідно якомога швидше створити «Стіну дронів». Дрони стають основною зброєю для армій і для злочинних чи терористичних угруповань. Російські дрони та російські загрози – це зараз реальна проблема для всіх країн на берегах Балтійського моря, а це означає – для всіх прибережних країн Європи», – заявив Зеленський.

Він підкреслив, що жодна країна в Європі не має більше досвіду захисту від дронів і ракет, ніж Україна, і готовий бути рушійною силою для створення спільної системи оборони.

Президент закликав європейських лідерів до негайного ухвалення 19 пакету санкцій Євросоюзу, наголосивши, що рішучі дії Європи посилять реакцію США.

Зеленський також звернувся до країн-членів щодо російських активів: «Дуже важливо, щоб Європа обмежила закупівлю російських ресурсів, особливо нафти. Тиск на російську нафту, танкери та фінансові системи, що забезпечують експорт енергоносіїв, послаблює Путіна та поліпшує ставлення Президента Трампа до співпраці з Європою. Тому ті, хто обирає зв’язки з Росією замість Америки, ідуть проти обох – Європи та США. Нещодавно ми обговорювали це з американською командою, з Президентом Трампом. І ми щиро сподіваємося, що угорці прислухаються до цих спільних сигналів від нас усіх».

Глава держави також відзначив прогрес України на шляху до членства в ЄС та заявив, що Київ завершив внутрішній скринінг законодавства швидше, ніж будь-хто до цього.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо санкційної політики України. Секретар Ради національної безпеки та оборони Рустем Умєров та уповноважений президента з санкцій Владислав Власюк доповіли про результати роботи, зокрема нові санкційні кроки та синхронізацію з міжнародними партнерами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на главу держави.