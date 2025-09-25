Винищувачі НАТО перехопили п’ять російських літаків

НАТО: Угорщина демонструє відданість Альянсу захисту країн Балтії та східного флангу

У четвер, 25 вересня, два угорські винищувачі Gripen здійснили перехоплення п’яти російських військових літаків. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сторінку Повітряних сил Альянсу в соцмережі Х.

«Два угорських винищувачі Gripen сил НАТО у Балтійському регіоні піднялися в повітря 25 вересня з Шяуляя, реагуючи на Су-30, Су-35 та три МіГ-31, які пролетіли поблизу повітряного простору Литви», – йдеться у повідомленні.

За словами НАТО, що Угорщина демонструє відданість Альянсу захисту країн Балтії та східного флангу.

Нагадаємо, аеропорт міста Ольборг на півночі Данії в середу, 24 вересня, ввечері призупинив польоти після того, як у повітряному просторі було помічено невідомі дрони. Ще три невеликі аеропорти на півдні країни – у містах Есб'єрг, Сеннерборг і Войєнс – також повідомили про появу дронів, але продовжили роботу.

Також 19 вересня три російські винищувачі МіГ-31 без дозволу увійшли в повітряний простір Естонії над Фінською затокою і пробули там загалом 12 хвилин. Президент України Володимир Зеленський заявив, що порушення повітряного простору Естонії є частиною ширшої кампанії Росії з дестабілізації західних держав.

Зокрема, у ніч проти 10 вересня, Росія вкотре атакувала Україну дронами й ракетами, однак кілька БпЛА зайшли в повітряний простір Польщі. Там щодо них уперше застосували зброю з літаків.