США та Угорщина підписали угоду про співпрацю у сфері цивільної ядерної енергетики

Документ передбачає розвиток малих модульних реакторів і постачання американських технологій та ядерного палива

Державний секретар США Марко Рубіо підписав у Будапешті міждержавну угоду про співпрацю зі США у сфері цивільного використання ядерної енергії. Документ закладає основу для довгострокового партнерства у розвитку енергетичних технологій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт Державного департаменту США.

Вона охоплює можливу закупівлю малих модульних реакторів (SMR), а також постачання американського ядерного палива та технологій зберігання відпрацьованих матеріалів.

У відомстві зазначили, що співпраця спрямована на посилення енергетичної безпеки Угорщини та розвиток сучасних ядерних технологій у регіоні. «У Будапешті секретар Рубіо підписав міждержавну угоду між США та Угорщиною про цивільне використання ядерної енергії, яка забезпечить десятиліття співпраці в галузі ядерної енергетики, підкреслює зобов'язання США зробити Угорщину центром регіонального розвитку малих модульних реакторів (SMR) та заохочує Угорщину вибрати американську технологію SMR, а також підтвердив, що американська компанія Holtec International готова допомогти Угорщині у вирішенні питання зберігання відпрацьованого ядерного палива», – повідомили у Держдепі США.

На пресконференції в Будапешті Марко Рубіо заявив, що двосторонні відносини виходять за межі класичної дипломатії та мають стратегічний характер. За його словами, і він, і прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан описали нинішній етап взаємодії як «золотий вік» партнерства.

Угода про цивільну ядерну енергетику передбачає розширення технологічної співпраці, включно з можливістю впровадження нових реакторних рішень, які вважаються перспективними для декарбонізації енергетики та стабільності енергосистем.

Раніше прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час спільної пресконференції з державним секретарем США Марко Рубіо заявив про нібито втручання України у внутрішню політику країни та звинуватив Київ у фінансуванні його опонентів перед парламентськими виборами. Заяви прозвучали на тлі активізації американсько-угорських контактів, зокрема після підписання у Будапешті угоди зі США про співпрацю у сфері цивільної ядерної енергетики, що підкреслило політичний контекст виступу угорського прем’єра.