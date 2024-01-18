Цінитель самокатів експрем’єр Гончарук отримав нову посаду і відразу пересів на Tesla

У день обрання до наглядової ради «Укроборонпрому» Олексій Гончарук придбав дорогий електромобіль

Прем’єр-міністр у 2019-2020 роках і новопризначений член наглядової ради акціонерного товариства «Українська оборонна промисловість» Олексій Гончарук купив електромобіль Tesla Model X P90D, 2016 року випуску. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на реєстр декларацій.

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Згідно з е-декларацією, вартість автівки склала 1,33 млн грн.

Вартість автівки експрем'єра Олексія Гончарука склала 1,33 млн грн дані з реєстру декларацій

Що прикметно: придбання елітного електромобіля відбулося просто у день обрання урядом Олексія Гончарука членом наглядової ради «Укроборонпрому» – 29 грудня 2023 року. При цьому заступив він на цю посаду 10 січня 2024 року. Термін повноважень становить три роки.

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Крім того, в е-декларації за 2023 рік Олексій Гончарук вказав ще одну автівку Toyota Land Cruiser 2004 року випуску. Загалом, сукупний дохід новообраного члена наглядової ради «Укроборонпрому» Гончарука за 2023 рік склав 9,29 млн грн.

Нагадаємо, що на початку вересня 2019 року тодішній прем’єр-міністр Олексій Гончаренко записав відеозвернення до школярів. У ньому він показав інтер’єр урядової будівлі і проїхався його приміщеннями на самокаті.

Гончарук очолював уряд 188 днів (фактично пів року) – це один з найкоротших термінів роботи для керівника уряду України. Рада відправила його у відставку 4 березня 2020 року. Напередодні відбулася зустріч Гончарука із президентом Володимиром Зеленським, на якій глава держави дорікав прем’єру за незадовільну роботу Кабміну. Також у ЗМІ називалася версія відставки Гончарука – рішення уряду провести кадрові чистки серед керівництва компанії «Центренерго» і трьох обленерго. Тоді діяльність «Центренерго» і його менеджменту пов’язували з олігархом Ігорем Коломойським.

Як повідомляв «Главком», вперше за час війни член наглядової ради АТ «Укрзалізниця» Сергій Лещенко задекларував 194,9 тис. грн гонорарів та інших виплат. Це відбулося у грудні 2023 року.