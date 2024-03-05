Українці масово знімають готівку в банках: чому це відбувається

Гетманцев переконує, що зняття коштів українцями, хоч і в менших масштабах, є типовим для початку року

За перші два місяці 2024 року українці зняли з рахунків вже близько 100 млрд грн

З початку року українці почали масово виводити готівку з банківських рахунків – відтік грошей складає близько 100 млрд грн. Таку статистику оприлюднив голова парламентського комітету з питань фінансів та податкової політики Данило Гетманцев, пише BBC.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зазначається, що серед причин такого явища – сезонний фактор, а також песимістичні очікування щодо стану економіки в умовах війни. Лише за перший тиждень лютого депозити зменшились на додаткові 10 млрд грн, а загальне зменшення гривневих вкладів за перші два місяці року може досягати близько 100 млрд грн.

Сезонне явище

Гетманцев наголосив, що подібна тенденція, хоч і в менших масштабах, є типовою для початку року – за його словами, вона спостерігалась у дев’ять з десяти останніх років. «Хоча звісно для кожного року є своя специфіка, як це було, наприклад на початку 2015 року або 2022 року», – зазначив він.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Висока база порівняння грудня, як правило, пов’язана з виконанням бюджетних контрактів. В січні натомість надходження на рахунки клієнтів є меншими на тлі традиційно високих для зими витрат на імпорт. Це призводить до зменшення залишків коштів на рахунках бізнесу та населення», – повідомив економіст Богдан Данилишин.

За словами Данилишина, відтік вкладів є сезонним явищем, характерним для цього періоду в попередні роки. Він додав, що в інші періоди, навіть під час війни, банківська система демонструє зростання кількості вкладів, частково завдяки державній гарантії на 100% вкладів під час воєнного стану.

Данило Гетманцев також пов'язав відтік депозитів з потенційним впровадженням нового закону про мобілізацію, який містить положення про можливість блокування рахунків ухилянтів. Втім, він також підкреслив, що ця ініціатива не знайшла підтримки.

Купівля валюти та оплата імпорту

«Основний напрям спрямування відтоку депозитів – купівля готівкової іноземної валюти та оплата імпорту», – припускає Данилишин.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За його словами, на початку 2024 року люди та компанії вивели гривні зі своїх рахунків, обмінявши їх на долари та євро. Для фізичних осіб такий крок є способом захисту своїх заощаджень від девальвації, а для бізнесу – необхідністю для здійснення імпортних операцій.

Попит на іноземну валюту зростає не лише серед населення, але й у бізнес-секторі. У січні 2024 року обсяг імпортованих в Україну товарів перевищив $5 млрд, що на 1% більше, ніж у попередньому році. Згідно з інформацією від Державної митної служби, у 2023 році імпорт товарів в Україну майже подвоївся порівняно з експортом.

Потреба людей у грошах

Окрім цього, опитування продемонстрували, що більш ніж половина українців оцінювала економічний стан країни як незадовільний, а третина громадян вважала матеріальне становище своєї сім'ї поганим. Кожен десятий українець заявив, що має значні труднощі із забезпеченням свого існування, тому людям просто потрібні кошти.

Видання зазначає, що у 2022 році, за оцінками Світового банку, за межею бідності опинилося близько 7 млн українців, а рівень бідності зріс із 5,5% до 24%. Водночас в Інституті демографії підрахували, що у 2023 році до 20 млн українців із 30-31 млн, які нині перебувають на підконтрольній Україні території, живуть у бідності і на менш ніж 5000 грн на місяць.

До слова, українці готові перенавчатися та перепрофілюватися для того, щоб заробляти більше і бути корисними у відновленні країни. Серед опитаних 49% громадян готові змінити професію та працювати «руками», якщо виникнуть складнощі у працевлаштуванні. 54% респондентів заявили, що готові здобувати нові професії.

Раніше повідомлялося, що у рейтингу посад із найвищими зарплатами (крім керівників та сфери ІТ) лідирують військовослужбовці – їм пропонують від 20 тис. грн до 125 тис. грн – в Україні зросла середня заробітна плата. Водночас найменші зарплати (до 10 тис. грн) отримують гардеробники, консьєржі, прибиральники, санітари.