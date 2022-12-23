Путін дав наказ оборонним підприємствам і пригадав досвід Сирії

Під час контрнаступу ЗСУ російські військові просто кидали свою техніку і тікали

Головне завдання російського ОПК – швидке забезпечення військових зброєю

Російські оборонній російські підприємства повинні підтримувати зворотній зв'язок із військовими, які «захищають Донбас», щоб удосконалювати характеристики озброєнь російських окупантів. Про це заявив президент Росії Путін, пишуть пропагандистські ЗМІ.

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«Ключове завдання підприємств оборонно-промислового комплексу – забезпечити наші підрозділи, передові частини всім необхідним озброєнням, технікою, боєприпасами та спорядженням, причому у необхідному обсязі та потрібній якості. У короткі терміни», – наголосив Путін.

У традиційній пропагандистській манері очільник держави-терористки говорив про «якість військової продукції» і пригадав «славетне минуле» російських терористів у Сирії.

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«Механізм обміну інформацією має бути постійним і максимально ефективним. Ну, така практика склалася вже давно, у тому числі і при застосуванні нашої зброї при боротьбі з бандами терористів у Сирії», – сказав очільник Кремля.

Він вкотре розповів про «професіоналізм» працівників російської оборонки і висловив сподівання, що держоборонзамовлення у 2023 році «буде виконане у повному обсязі».

Як відомо, у РФ виникли проблеми з виробництвом та ремонтом танків, літаків, підводних човнів та іншої техніки. Міжнародні санкції позбавили російський військово-промисловий комплекс можливості виробляти та обслуговувати озброєння, яке «критично важливе для операцій в Україні».

До слова, канал CNN показав цвинтар дорогої військової техніки, яку російські окупанти втратили на острові Зміїний (фото)

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У той же час РФ купує комплектуючі для своїх дронів за кордоном. Найбільшим постачальником деталей для СТЦ є компанія з Гонконгу Asia Pacific Links Ltd., яка належить росіянину Антону Трофімову. Він зараз проживає у Канаді.

До того ж, ремонтувати російські літаки буде інша країна. Так, Іран підписав з Росією угоду, яка передбачає постачання деталей та обладнання для російських літаків, а також ремонт та технічне обслуговування бортів.