Зеленський повідомив, коли стартує армійська реформа

Зеленський: Треба встигнути по деталях змін, по всіх необхідних рішеннях, по забезпеченню

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що наразі продовжується підготовка армійської реформи, її старт розраховано на червень. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звернення глави держави наприкінці 1538-го дня війни.

«Наше українське військове командування та Міністерство оборони продовжують підготовку армійської реформи – новацій, які нам потрібні. Ми розраховуємо старт на червень. Треба встигнути по деталях змін, по всіх необхідних рішеннях, по забезпеченню», – сказав президент.

Зокрема, як наголосив Зеленський, у червні Україна очікує на перші транші з європейського пакета підтримки – €90 млрд на два роки.

«Саме в червні кошти мають запрацювати на українську стійкість. Урядовці зараз в активній роботі із Єврокомісією, щоб це не затягувалося. Внутрішня наша стійкість, сильна зовнішньополітична робота – це основа нашого захисту, основа нашої оборони», – додав Зеленський.

До слова, Міністерство оборони пропонує трансформувати територіальні центри комплектування в «Офіси резерву» з окремими підрозділами – комплектування та супроводу. Співробітники офісів комплектування займатимуться обліком військовозобов'язаних, плануванням мобілізаційних заходів, рекрутингом, оформленням на службу. Додатково в громадських місцях розміщуватимуться точки рекрутингу.

Раніше голова фракції «Слуга народу» та член комітету Верховної ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Давид Арахамія заявив, що процес оновлення законодавства щодо мобілізації в Україні перебуває на завершальному етапі. Невдовзі нові правила будуть представлені народним депутатам та громадськості.