Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський повідомив, коли стартує армійська реформа

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський повідомив, коли стартує армійська реформа
Президент заявив про підготовку армійської реформи
фото: скриншот з відео

Зеленський: Треба встигнути по деталях змін, по всіх необхідних рішеннях, по забезпеченню

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що наразі продовжується підготовка армійської реформи, її старт розраховано на червень. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звернення глави держави наприкінці 1538-го дня війни.

«Наше українське військове командування та Міністерство оборони продовжують підготовку армійської реформи – новацій, які нам потрібні. Ми розраховуємо старт на червень. Треба встигнути по деталях змін, по всіх необхідних рішеннях, по забезпеченню», – сказав президент.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

Зокрема, як наголосив Зеленський, у червні Україна очікує на перші транші з європейського пакета підтримки – €90 млрд на два роки.

«Саме в червні кошти мають запрацювати на українську стійкість. Урядовці зараз в активній роботі із Єврокомісією, щоб це не затягувалося. Внутрішня наша стійкість, сильна зовнішньополітична робота – це основа нашого захисту, основа нашої оборони», – додав Зеленський.

До слова, Міністерство оборони пропонує трансформувати територіальні центри комплектування в «Офіси резерву» з окремими підрозділами – комплектування та супроводу. Співробітники офісів комплектування займатимуться обліком військовозобов'язаних, плануванням мобілізаційних заходів, рекрутингом, оформленням на службу. Додатково в громадських місцях розміщуватимуться точки рекрутингу.

Раніше голова фракції «Слуга народу» та член комітету Верховної ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Давид Арахамія заявив, що процес оновлення законодавства щодо мобілізації в Україні перебуває на завершальному етапі. Невдовзі нові правила будуть представлені народним депутатам та громадськості.

Читайте також:

Теги: Володимир Зеленський військові

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Володимир Зеленський та Роб Єттен підписали документи про початок роботи над дроновою угодою та першим спільним виробництвом БпЛА в Нідерландах
Україна та Нідерланди підписали документ про оборонну співпрацю
16 квiтня, 17:56
Якщо ціни на дизель дійдуть до 100 грн за літр, це стане непідйомним тягарем для аграрного сектору і для економіки в цілому
«Антимонопольний не помічає, що дехто на ринку зловживає». Експерт оцінив цінову політику українських АЗС
18 квiтня, 19:30
Глава держави прокоментував позицію представників США, що за президентства Трампа Росія не наважиться на повторну ескалацію
Президент пояснив, чому Трамп є поганою гарантією безпеки для України
21 квiтня, 07:00
Київ активізував безпекову взаємодію з країнами Затоки
Умєров доповів Зеленському про переговори на Близькому Сході
22 квiтня, 16:56
Зеленський: Світ не повинен допустити, щоб цей ядерний тероризм продовжувався
40 років Чорнобильської трагедії: Зеленський заявив про нову загрозу
26 квiтня, 09:35
Глава держави наголосив, що робота над поверненням українців з російської неволі триває
Зеленський анонсував новий обмін полоненими
29 квiтня, 17:03
Глава держави подякував прикордонним загонам на Сумщині, Харківщині, Чернігівщині, Херсонщині, в Запорізькій та Одеській областях
День прикордонника. Президент відзначив військових держнагородами
30 квiтня, 17:25
Переговори між Росією та Україною у Москві неможливі, заявили в Офісі президента
Зеленський їде до Москви? Офіс президента відповів Кремлю
9 травня, 19:58
«Я чув, що пан Зеленський готовий провести особисту зустріч», – сказав господар Кремля
Путін несподівано звернувся до президента України
Вчора, 20:50

Політика

Окупанти готують нові атаки. Президент попередив про небезпеку
Окупанти готують нові атаки. Президент попередив про небезпеку
Зеленський повідомив, коли стартує армійська реформа
Зеленський повідомив, коли стартує армійська реформа
Зеленський провів розмову з президентом ОАЕ
Зеленський провів розмову з президентом ОАЕ
Буданов зробив заяву про зустріч Зеленського та Путіна
Буданов зробив заяву про зустріч Зеленського та Путіна
Нардеп-утікач Шахов, якого шукають три роки, «засвітився» у Відні у компанії колишніх політиків (фото)
Нардеп-утікач Шахов, якого шукають три роки, «засвітився» у Відні у компанії колишніх політиків (фото)
«Готуємо позитивні новини». Президент анонсував розширення безпекової співпраці
«Готуємо позитивні новини». Президент анонсував розширення безпекової співпраці

Новини

Український паспорт за спрощеною схемою: Кабмін розширив перелік країн
Сьогодні, 20:02
Захоплення квартир померлих за участі колишнього судді Тандира: ДБР оприлюднило деталі справи (відео)
Сьогодні, 15:27
В Україні місцями дощитиме: погода на 11 травня
Сьогодні, 05:59
День матері в Україні: яскраві листівки, привітання у віршах і прозі
Вчора, 07:15
День матері: історія свята, цікаві факти, коли і як відзначати
Вчора, 06:21
Литва висловила Росії протест через погрози посольствам у Києві
8 травня, 18:30

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua