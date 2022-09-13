Зеленський провів переговори з прем'єром Італії Драґі

Зеленський наголосив, що для України важлива оборонна взаємодія з Італією

Під час розмови було піднято питання Запорізької атомної електростанції

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 13 вересня, провів розмову з прем'єром Італії Маріо Драґі. У ході бесіди сторони обговорили ситуацію на фронті та оборонну співпрацю. Про це Зеленський написав у Facebook.

«Під час розмови з прем'єр-міністром Італії Маріо Драґі поспілкувалися про розвиток ситуації на фронті. Для України важлива оборонна взаємодія з Італією. Маємо її посилювати», – написав глава держави.

Також під час розмови було піднято питання Запорізької атомної електростанції. Зеленський зазначив, що демілітаризація та повернення станції під контроль України – гарантія її безпеки.

Нагадаємо, раніше президент Зеленський обговорив із французьким колегою Макроном ситуацію довкола Запорізької АЕС.

Раніше президент Володимир Зеленський висловив вдячність прем'єр-міністру Італії Маріо Драгі за підтримку України в боротьбі з російською агресією та захист загальноєвропейських цінностей на тлі його рішення піти у відставку.