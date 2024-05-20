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Інститут вивчення війни пояснив, яке значення мала б смерть Раїсі для Ірану

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Інститут вивчення війни пояснив, яке значення мала б смерть Раїсі для Ірану
Можлива загибель президента Ірану Ібрагіма Раїсі мала б серйозні наслідки для спадкоємності верховного лідера країни
фото з відкритих джерел

Іранські ЗМІ поширюють інформацію про смерть президента Ебрагіма Раїсі

Можлива загибель президента Ірану Ібрагіма Раїсі може мати серйозні наслідки для країни, проте не дестабілізує її так, як могла б смерть верховного головнокомандувача. Про це у своєму звіті повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).

Як зазначає Інститут вивчення війни, можлива загибель президента Ірану Ібрагіма Раїсі мала б серйозні наслідки для спадкоємності верховного лідера країни Алі Хаменеї.

«Раїсі вважається одним із головних претендентів – разом із сином Хаменеї, Моджтабою Хаменеї – на те, щоб стати наступником Хаменеї на посаді верховного лідера. Хаменеї призначив Раїсі на посаду голови судової системи у 2019 році й підтримав його під час президентських виборів у серпні 2021 року», – йдеться в повідомленні.

Як зазначають аналітики, наступні кілька днів можуть змінити поточну і довгострокову динаміку режиму, включно зі спадкоємністю верховного лідера. Однак смерть Раїсі врешті-решт не змінить нинішню траєкторію режиму до більш жорсткої і консервативної внутрішньої політики й більш агресивної регіональної політики.

Іранське державне телебачення раніше заявило, що на місці аварії гелікоптера, в якому перебував президент Ібрагім Раїсі, міністр закордонних справ країни Хоссейн Амір-Абдоллахян й інші офіційні особи, «немає ознак життя». Ніяких подробиць поки немає.

Повідомлення надійшло після того, як голова Товариства Червоного Півмісяця Ірану Пір Хоссейн Коліванд заявив 20 травня, що рятувальники знайшли гелікоптер, прямували до нього, і ситуація була «поганою».

«З моменту виявлення місця падіння серед пасажирів вертольота ознак життя не виявлено», – сказав він.

Нагадаємо, що вертоліт, який перевозив президента Ірану Ібрагіма Раїсі, ймовірно, потрапив в аварію вдень 19 травня.

Раніше, керівник іранського товариства Червоного Півмісяця Пір Хоссейн Коліванд повідомив, що на місці, де розбився гелікоптер президента Ірану Ебрагіма Раїсі на північному заході Ірану, не знайдено жодного вижилого.

Раніше верховний лідер Ірану Аятолла Хаменеї виступив із заявою про аварію гелікоптера, на борту якого був президент Ірана Ібрагім Раїсі.

Згодом іранське інформагентство Mehr заявило, що президент Ірану Ебрагім Раїсі і міністр закордонних справ Хосейн Амір Абдоллахіан загинули в результаті аварії гелікоптера.

Зазначимо, що чотири роки чотири місяці тому Іран збив український лайнер. Тоді загинули всі 176 людей на його борту, серед яких були громадяни шести країн – Ірану, Канади, України, Швеції, Афганістану та Великої Британії. У тому числі український екіпаж із дев'ятьох людей.

До слова, у 2023 році Іран засудив десяток військових, але навіть не надав їх імен Україні. Україна і інші країні звернулися у Міжнародний суд, аби Іран визнав вину і сплати справедливу компенсацію за збиття українського лайнера.

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Теги: Іран президент смерть авіакатастрофа

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