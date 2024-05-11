Макрон прокоментував свої заяви щодо введення військ в Україну

Президент Франції підтримав «створення європейського оборонного потенціалу, сил швидкого реагування чисельністю п'ять тисяч людей»

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що країна вступати у війну не планує. Про це повідомляє Le Progres.

«У якийсь момент ми повинні бути в змозі переконати Росію не продовжувати наступати, тому що в Україні верховенство права також стоїть на кону, і якщо ми залишимо все так, як є в Україні, то це буде право найсильнішого», – роз'яснив Макрон свої заяви щодо розміщення військ в Україні.

Макрон зазначив, що найближчими тижнями Франція планує збільшити кількість допомоги Україні й доставити більше військового обладнання.

«Ось чому ми повинні допомагати більше, що ми й збираємося зробити найближчими тижнями, доставити більше обладнання українцям, але також сказати в певний момент, що якщо росіяни зайдуть занадто далеко, всі ми, європейці, повинні бути готові діяти, щоб зупинити їх», – сказав Еммануель Макрон.

Також президент Франції підтримав «створення європейського оборонного потенціалу, сил швидкого реагування чисельністю п'ять тисяч людей, які можуть бути розгорнуті для захисту наших громадян, коли відбувається дуже серйозна операція», і «проведення спільних навчань європейців».

Нагадаємо, що раніше Макрон заявив, що Франція не воює з Росією та наголосив, що Франції немає прагнень воювати з народом Росії. Також він додав, що в країни «немає прагнення до зміни режиму в Москві».

Натомість Макрон наголосив на необхідності забезпечити безпеку в Україні, адже без цього не може бути безпеки для Європи.