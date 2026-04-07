Зеленський прийняв вірчі грамоти від нових послів чотирьох країн

Іванна Гончар
Іванна Гончар
Дипломати офіційно розпочали свою роботу в Україні
фото: Офіс президента

Президент прийняв вірчі грамоти від послів Алжиру, Філіппін, Австралії та Молдови

Президент України Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти від новопризначених послів чотирьох країн: Алжиру, Філіппін, Австралії та Молдови. Про це президент написав у соцмережах, пише «Главком».

«Обговорили війну Росії проти України й захист наших людей та ситуацію на Близькому Сході і в регіоні Затоки. Партнери відзначають важливість нашої безпекової місії та співпраці з країнами, що зараз під ударами іранського режиму. Наша мета абсолютно чітка: маємо всюди додавати безпеки й робити все можливе, щоб закінчити війну та гарантувати надійний захист. Дуже розраховуємо на координацію та взаємну підтримку. Україна відкрита до співпраці з усіма, хто дійсно цінує мир», – написав Зеленський.

Послу Філіппін Алану Денієзі глава держави подякував за принципову позицію його країни щодо підтримки України в боротьбі проти російської агресії.

фото: Офіс президента
фото: Офіс президента

Окремо з послом Алжиру Ахмедом Уаілом президент обговорив поглиблення партнерства.

фото: Офіс президента
фото: Офіс президента

Під час зустрічі з послом Австралії Джеффом Бованом Зеленський подякував австралійському уряду й народу за підтримку України від самого початку повномасштабної війни.

фото: Офіс президента
фото: Офіс президента

З послом Молдови Віктором Кіріле президент обговорив ключові пріоритети двосторонньої співпраці, євроінтеграцію України та Молдови і взаємну підтримку на цьому шляху.

фото: Офіс президента
фото: Офіс президента

Зеленський привітав послів із початком дипломатичної місії й подякував за підтримку України та її незалежності.

