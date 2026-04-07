Зеленський прийняв вірчі грамоти від нових послів чотирьох країн

Президент прийняв вірчі грамоти від послів Алжиру, Філіппін, Австралії та Молдови

Президент України Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти від новопризначених послів чотирьох країн: Алжиру, Філіппін, Австралії та Молдови. Про це президент написав у соцмережах, пише «Главком».

«Обговорили війну Росії проти України й захист наших людей та ситуацію на Близькому Сході і в регіоні Затоки. Партнери відзначають важливість нашої безпекової місії та співпраці з країнами, що зараз під ударами іранського режиму. Наша мета абсолютно чітка: маємо всюди додавати безпеки й робити все можливе, щоб закінчити війну та гарантувати надійний захист. Дуже розраховуємо на координацію та взаємну підтримку. Україна відкрита до співпраці з усіма, хто дійсно цінує мир», – написав Зеленський.

Послу Філіппін Алану Денієзі глава держави подякував за принципову позицію його країни щодо підтримки України в боротьбі проти російської агресії.

фото: Офіс президента

Окремо з послом Алжиру Ахмедом Уаілом президент обговорив поглиблення партнерства.

Під час зустрічі з послом Австралії Джеффом Бованом Зеленський подякував австралійському уряду й народу за підтримку України від самого початку повномасштабної війни.

З послом Молдови Віктором Кіріле президент обговорив ключові пріоритети двосторонньої співпраці, євроінтеграцію України та Молдови і взаємну підтримку на цьому шляху.

Зеленський привітав послів із початком дипломатичної місії й подякував за підтримку України та її незалежності.