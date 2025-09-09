Головна Країна Політика
Зеленський привітав премʼєра Норвегії із результатами виборів

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Зеленський привітав премʼєра Норвегії із результатами виборів
Президент із премʼєр-міністром Норвегії скоординували наступні контакти
фото: Володимир Зеленський/Telegram

Президент: Для нас дуже важливе лідерство Норвегії в гарантуванні безпеки

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із премʼєр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

Президент України привітав премʼєра Норвегії із результатами виборів і побажав успіхів у подальшій роботі.

«Йонас висловив співчуття у зв'язку з російськими ударами по наших містах і громадах. Дуже ціную таку солідарність і всю підтримку, яку маємо з боку Норвегії. Для нас дуже важливе лідерство Норвегії в гарантуванні безпеки. Скоординували наші наступні контакти», – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, лейбористська партія Норвегії здобула перемогу на парламентських виборах і зберегла владну позицію ще на чотири роки. Після підрахунку близько 99% голосів лейбористи отримали 89 місць у парламенті, тоді як опозиційний блок правих – 80 місць. Для формування більшості потрібно щонайменше 85 мандатів.

Як відомо, громадяни Норвегії у неділю, 7 вересня, розпочали голосувати на парламентських виборах. Останні соцопитування показували незначну перевагу Лейбористської партії та її союзників – близько 88 мандатів проти 81 у правого блоку.

Теги: Володимир Зеленський Норвегія

