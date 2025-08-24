Президент нагородив Наталію Могилевську орденом княгині Ольги ІІ ступеня

Співачка отримала нагороду до Дня Незалежності України

Президент України Володимир Зеленський нагородив співачку, народну артистку України Наталію Могилевську орденом княгині Ольги ІІ ступеня. Про це йдеться в указі президента №616/2025, передає «Главком».

Співачка отримала нагороду до Дня Незалежності України. Як відомо, Наталія Могилевська отримала орден княгині Ольги III ступеня 23 серпня 2022 року за вагомий внесок у зміцнення української державності та розвиток суспільного життя.

Орден княгині Ольги – це державна нагорода України для жінок, що вручається за видатні заслуги в різних сферах суспільної діяльност

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський нагородив співачку Джамалу орденом княгині Ольги ІІІ ступеня.

«Дуже приємно й неочікувано отримати таку високу нагороду у День Незалежності. Це і радість, і смуток водночас, бо серед відзначених є ті, хто отримує нагороду вже посмертно. Ми живемо у реальності, де кожен день має високу ціну, яка зростає щодня, бо щодня ми втрачаємо наших людей… Маємо дякувати нашим захисникам, завдяки яким ми тримаємо цю незалежність. Слава нашим захисникам і захисницям!», – відреагувала на нагороду співачка.