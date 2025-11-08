Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Яке релігійне свято відзначається 9 листопада 2025: традиції та молитва

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Яке релігійне свято відзначається 9 листопада 2025: традиції та молитва
колаж: glavcom.ua

Свята 9 листопада в церковному календарі – День пам’яті преподобних Матрони і Теоктисти

9 листопада православна церква вшановує пам'ять святих преподобних Матрони і Теоктисти. Це свято присвячене життю черниць, які стали прикладом відданості Богу та подвижництва.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 9 листопада 2025 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті преподобних Матрони і Теоктисти

Яке релігійне свято відзначається 9 листопада 2025: традиції та молитва фото 1

9 листопада православна церква вшановує пам'ять двох великих черниць:

Преподобна Матрона Царгородська: Вона жила у V столітті. Згідно з переказами, будучи одруженою, Матрона, прагнучи присвятити себе Богові, змушена була залишити сім'ю. Щоб її не знайшли, вона обстригла волосся і, видаючи себе за євнуха Вавілу, вступила до монастиря. Згодом її таємниця відкрилася, але завдяки її глибокій вірі, подвижництву та благочестю вона була вшанована як свята. Вона заснувала жіночий монастир у Константинополі.

Преподобна Теоктиста: Також відома своєю відданістю чернечому життю, скромністю і строгими постами. Вона стала прикладом лагідності та духовної мудрості.

Це свято вшановує силу духу та незламну віру жінок, які присвятили своє життя служінню Господу, долаючи численні життєві перешкоди.

Молитви дня

О, святі преподобні Матроно і Теоктисто! До вас ми припадаємо і благаємо: укріпіть нас у праведному житті, подайте нам силу до боротьби зі спокусами світу цього. Моліть Господа, щоб Він дарував нам смирення, терпіння і любов до ближніх. Допоможіть нам зберегти віру чистою і незмінною до кінця днів наших.

Амінь

Народні вірування та прикмети

  • У народній традиції цей день був пов'язаний із певними прикметами:
  • Якщо на Матрони вітряно – зима буде суворою і сніжною.
  • Іній на деревах – до швидкої відлиги.
  • Якщо сніжить – це обіцяло хороший врожай наступного року, особливо на Великдень.
  • Цей день вважався сприятливим для добрих справ, спілкування та примирення з тими, з ким були в сварці.

Читайте також:

Теги: свята свято релігія календар традиції православна церква

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Яке релігійне свято відзначається 7 листопада 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 7 листопада 2025: традиції та молитва
6 листопада, 22:00
День залізничника – професійне свято працівників залізничного транспорту, яке має давню історію
День залізничника України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
4 листопада, 07:15
Яке релігійне свято відзначається 2 листопада 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 2 листопада 2025: традиції та молитва
1 листопада, 22:05
30 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
30 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
30 жовтня, 00:00
29 жовтня об 11:00 на сайтах «Українського Радіо» та «Суспільне Культура» буде опубліковано текст диктанту для самоперевірки
Радіодиктант національної єдності 2025: коли і як долучитися до акції
27 жовтня, 04:12
У Києві заплановані різноманітні культурні події
Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 25-26 жовтня
24 жовтня, 14:45
Яке релігійне свято відзначається 23 жовтня 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 23 жовтня 2025: традиції та молитва
22 жовтня, 22:00
Яке релігійне свято відзначається 21 жовтня 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 21 жовтня 2025: традиції та молитва
20 жовтня, 22:00
Українська православна церква Київського патріархату відзначає 30-ту річницю інтронізації патріарха Філарета
У Володимирському соборі відбулося святкування 30-річчя інтронізації Патріарха Філарета
19 жовтня, 13:42

Суспільство

Яке релігійне свято відзначається 9 листопада 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 9 листопада 2025: традиції та молитва
Чоловік відмовився від мобілізації через дії ТЦК: чим усе закінчилося
Чоловік відмовився від мобілізації через дії ТЦК: чим усе закінчилося
Мати дівчинки, яку примусили співати «Калінку-малінку»: Фіни забувають, що Росія – не просто сусід
Мати дівчинки, яку примусили співати «Калінку-малінку»: Фіни забувають, що Росія – не просто сусід
Вулицю одного із сіл на Чернігівщині прикрашає НЛО
Вулицю одного із сіл на Чернігівщині прикрашає НЛО
Нацбанк презентував срібну пам’ятну монету «Архангел Михаїл»
Нацбанк презентував срібну пам’ятну монету «Архангел Михаїл»
Яку частку ринку легальних тютюнових виробів відкусили нелегальні вейпи? Названо цифру
Яку частку ринку легальних тютюнових виробів відкусили нелегальні вейпи? Названо цифру

Новини

Хто «прикурює» на вейпах? БЕБ оголосило «велике полювання» на продавців електронних сигарет
Сьогодні, 10:39
В Україні без опадів: погода на 8 листопада
Сьогодні, 06:01
Відключення світла 7 листопада 2025 року: ДТЕК оновив графіки для деяких областей
Вчора, 13:43
Польські медіа розкрили ім’я «опозиціонера», який шпигував для ФСБ
4 листопада, 16:11
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 3 листопада
3 листопада, 05:59
В Україні мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 2 листопада 2025 року
2 листопада, 06:01

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua