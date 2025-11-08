Яке релігійне свято відзначається 9 листопада 2025: традиції та молитва

Свята 9 листопада в церковному календарі – День пам’яті преподобних Матрони і Теоктисти

9 листопада православна церква вшановує пам'ять святих преподобних Матрони і Теоктисти. Це свято присвячене життю черниць, які стали прикладом відданості Богу та подвижництва.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 9 листопада 2025 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті преподобних Матрони і Теоктисти

9 листопада православна церква вшановує пам'ять двох великих черниць:

Преподобна Матрона Царгородська: Вона жила у V столітті. Згідно з переказами, будучи одруженою, Матрона, прагнучи присвятити себе Богові, змушена була залишити сім'ю. Щоб її не знайшли, вона обстригла волосся і, видаючи себе за євнуха Вавілу, вступила до монастиря. Згодом її таємниця відкрилася, але завдяки її глибокій вірі, подвижництву та благочестю вона була вшанована як свята. Вона заснувала жіночий монастир у Константинополі.

Преподобна Теоктиста: Також відома своєю відданістю чернечому життю, скромністю і строгими постами. Вона стала прикладом лагідності та духовної мудрості.

Це свято вшановує силу духу та незламну віру жінок, які присвятили своє життя служінню Господу, долаючи численні життєві перешкоди.

Молитви дня

О, святі преподобні Матроно і Теоктисто! До вас ми припадаємо і благаємо: укріпіть нас у праведному житті, подайте нам силу до боротьби зі спокусами світу цього. Моліть Господа, щоб Він дарував нам смирення, терпіння і любов до ближніх. Допоможіть нам зберегти віру чистою і незмінною до кінця днів наших. Амінь

Народні вірування та прикмети