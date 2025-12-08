Головна Світ Політика
Стармер зустрінеться із Зеленським у вирішальний момент для переговорів – Bloomberg

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Стармер та Зеленський проведуть зустріч
фото: Bloomberg

Європейські прихильники України сподіваються, що якщо їм вдасться підтримати Київ протягом зими, то наступного року економічні проблеми Росії поглибляться

Прем’єр Великої Британії Кір Стармер прийме президента України Володимира Зеленського в Лондоні 8 грудня. Прем'єр та інші ключові європейські лідери намагатимуться скерувати мирні переговори під егідою США до вирішення, яке захистить Україну від перспективи майбутньої російської агресії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц приєднаються до обговорень на Даунінг-стріт на початку післяобідньої пори. Тим часом міністр закордонних справ Великої Британії Іветт Купер вперше на своїй нинішній посаді відправиться до Вашингтона, щоб зустрітися з держсекретарем Марко Рубіо та іншими офіційними особами.

«Дискусії по обидва боки Атлантики збігаються з побоюваннями Європи, що трансатлантичний Альянс розпадається після того, як минулого місяця США запропонували 28-пунктний мирний план, розроблений спільно з Росією, який забороняв би Україні вступати в НАТО, обмежував би розмір її Збройних сил і передбачав би передачу території Москві. Хоча з того часу дискусії врахували вимоги України, європейські лідери прагнуть переконатися, що російський диктатор Володимир Путін не отримає винагороди за свою агресію», – йдеться у матеріалі.

«Принцип переговорів полягатиме в тому, щоб Україна могла самостійно вирішувати своє майбутнє», – заявив у неділю міністр кабінету міністрів Великої Британії Пет Макфадден.

Європейські прихильники України сподіваються, що якщо їм вдасться підтримати Київ протягом зими, то наступного року економічні проблеми Росії поглибляться, і Путін втратить свої переговорні важелі.

Як повідомлялося, президент Франції Еммануель Макрон повідомив, що в понеділок вирушить до Лондона для важливої зустрічі з українським лідером Володимиром Зеленським, канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем та прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

