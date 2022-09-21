Зеленський призначив начальницю військової адміністрації Херсона

Влада готується до деокупації тимчасово окупованої території на півдні України

Володимир Зеленський призначив Галину Лугову начальником військової адміністрації Херсона. Відповідне розпорядження 21 вересня з'явилося на сайті президента України.

У політику Галина Лугова пішла у 2015 році, до цього очолювала одну з місцевих шкіл. Тоді на місцевих виборах її було обрано депутатом Херсонської міськради сьомого скликання. У 2020 році її було обрано вдруге, після чого Лугова стала секретаркою міської ради.

Після того, як міський голова Херсона Ігор Колихаєв потрапив у полон до ворогів, Галина Лугова тимчасово виконувала його повноваження.

Нагадаємо, раніше Лугова розповідала, що жителі окупованої Херсонщини особливо гостро відчувають дефіцит ліків та побутової хімії. Також у люди опинилися у скрутному становищі через блокування окупантами роботи українських банків на захопленій території.