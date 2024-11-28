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Зеленський нагородив орденом європейського політика

Марія Мартинюк
glavcom.ua
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Зеленський нагородив орденом європейського політика
Нагороду європейському політику присвоєно за вагомий особистий внесок у розвиток парламентської демократії
фото з відкритих джерел

Нагороду європейському політику присвоєно за вагомий особистий внесок у розвиток парламентської демократії, підтримку державного суверенітету та територіальної цілісності України.

Президент України Володимир Зеленський підписав Указ про нагородження орденом «За заслуги» І ступеня Патріка Кокса. Про це повідомляють на сайті Президента.

Документ очільник країни підписав 27 листопада.

Нагороду європейському політику присвоєно за вагомий особистий внесок у розвиток парламентської демократії, підтримку державного суверенітету та територіальної цілісності України.

Патрік Кокс — президента Фундації Жана Моне «За Європу», Президента Європейського Парламенту у 2002 – 2004 роках.

Також Володимир Зеленський присвоїв посмертно звання Героя України розвіднику Олексію Слющенку. Президент Володимир Зеленський розглянув 22 петиції, які стосувалися присвоєння звання Героя України посмертно. З них лише один військовослужбовець отримав цю найвищу державну нагороду. Відповіді опубліковані на сайті електронних петицій 26-27 листопада.

Звання Героя України було присвоєно Олексію Слющенку, чемпіону світу з пауерліфтингу, який у перші дні повномасштабного вторгнення добровільно пішов на фронт та став розвідником. 

Слющенко загинув у червні 2023 року на острові Білогрудів у Херсонській області, під час спроб росіян витіснити Сили оборони України з Дніпровських островів. Його героїзм проявився, зокрема, 5 жовтня 2022 року, коли він першим на Миколаївщині знищив ворожий дрон «шахед», врятувавши життя багатьом мирним жителям.

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Теги: указ орден Володимир Зеленський

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