Зеленський нагородив орденом європейського політика

Нагороду європейському політику присвоєно за вагомий особистий внесок у розвиток парламентської демократії, підтримку державного суверенітету та територіальної цілісності України.

Президент України Володимир Зеленський підписав Указ про нагородження орденом «За заслуги» І ступеня Патріка Кокса. Про це повідомляють на сайті Президента.

Документ очільник країни підписав 27 листопада.

Нагороду європейському політику присвоєно за вагомий особистий внесок у розвиток парламентської демократії, підтримку державного суверенітету та територіальної цілісності України.

Патрік Кокс — президента Фундації Жана Моне «За Європу», Президента Європейського Парламенту у 2002 – 2004 роках.

Також Володимир Зеленський присвоїв посмертно звання Героя України розвіднику Олексію Слющенку. Президент Володимир Зеленський розглянув 22 петиції, які стосувалися присвоєння звання Героя України посмертно. З них лише один військовослужбовець отримав цю найвищу державну нагороду. Відповіді опубліковані на сайті електронних петицій 26-27 листопада.

Звання Героя України було присвоєно Олексію Слющенку, чемпіону світу з пауерліфтингу, який у перші дні повномасштабного вторгнення добровільно пішов на фронт та став розвідником.

Слющенко загинув у червні 2023 року на острові Білогрудів у Херсонській області, під час спроб росіян витіснити Сили оборони України з Дніпровських островів. Його героїзм проявився, зокрема, 5 жовтня 2022 року, коли він першим на Миколаївщині знищив ворожий дрон «шахед», врятувавши життя багатьом мирним жителям.