Зеленський про удари по РФ: Українські далекобійні санкції мають діяти кожної доби

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Зеленський про удари по РФ: Українські далекобійні санкції мають діяти кожної доби
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Президент повідомив про підготовку нових далекобійних ударів по території Росії

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського про ситуацію на фронті. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис глави держави.

За словами президента, найбільше уваги зараз Покровському напрямку та Запорізькій області, де росіяни збільшують кількість і масштаби штурмів.

«Там складна ситуація, і зокрема через погодні умови, які сприяють атакам. Але продовжуємо знищувати окупанта. І я дякую кожному нашому підрозділу, кожному воїну, які залучені у захисті українських позицій. Трохи легше ситуація в Купʼянську: є результати в наших воїнів, і це вже тенденція кількох тижнів», – розповів він.

Український лідер повідомив про підготовку нових далекобійних ударів по РФ. «Також обговорили з Головнокомандувачем підготовку наших дипстрайків – конкретні напрямки та очікувані результати. Українські далекобійні санкції мають діяти кожної доби, і це досягається», – зазначив президент.

Нагадаємо, більшість далекобійних ударів по Росії здійснює українська зброя. Також ці удари значно впливають на російську нафтопереробну галузь та дозволяють Україні послаблювати економічні ресурси противника.

Зеленський розповів про застосування далекобійної зброї проти Росії та її наслідки для економіки супротивника. «З далекобійної зброї Європи ми застосовуємо тільки Storm Shadow в нормальній кількості і меншої кількості SCALP. Більше ніякої зброї Європи ми не застосовуємо, у нас просто її немає», – сказав Зеленський.

За словами президента, 90–95% усіх ударів далекобійною зброєю здійснює Україна. Президент зазначив, що внаслідок цих ударів росіяни втратили понад 20% потужностей у нафтопереробці, що призвело до дефіциту палива та черг на заправках.

Володимир Зеленський

