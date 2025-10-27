Головна Країна Політика
Зеленський назвав найбільший компонент для гарантування миру в Україні

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Зеленський назвав найбільший компонент для гарантування миру в Україні
Глава держави наголосив, що всі завдання щодо дипстрайків до кінця року мають бути повністю реалізовані
фото: president.gov.ua/Офіс президента

За словами президента, далекобійність – це компонент незалежності України

За будь-якого сценарію Україна завжди має бути достатньо далекобійною. Зараз, у час війни, та не менше після війни – як частина гарантій безпеки для майбутнього. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вечірнє звернення президента Володимира Зеленського.

Глава держави наголосив, що далекобійність – це компонент незалежності й найбільший компонент для гарантування миру. «Санкції світу й наша влучність працюють фактично в координації, щоб у цієї війни було завершення, справедливе для України. Всі завдання щодо дипстрайків до кінця року мають бути повністю реалізовані. Це включає також розширення географії нашої далекобійності», – каже він.

Крім того, за словами президента, влада щоденно працює щодо додаткових систем ППО та ракет до них. «Сьогодні на доповіді був міністр закордонних справ України. Саме оборонна співпраця з партнерами перший пріоритет зовнішньої політики. І важливо, щоб кожен тиждень був із результатом. Минулий тиждень був саме такий, вагомий. Цей тиждень теж має піти в плюс для нашого захисту», – додав український лідер.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський провів Ставку верховного головнокомандувача. Серед ключових тем – спроможності України для далекобійних ударів по Росії.

Нещодавно глава держави розповів про успіхи України у виконанні далекобійних ударів по території Росії, зокрема в контексті відповідей на російські удари. Він підкреслив, що серед найбільших досягнень української армії – вдосконалення ракетних систем і масове застосування новітніх розробок.

Читайте також:

Теги: озброєння Володимир Зеленський

