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Південна Корея розглядає передачу Україні летальної зброї – ЗМІ

Юлія Голишкова
glavcom.ua
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Південна Корея розглядає передачу Україні летальної зброї – ЗМІ
Конкретні рішення будуть відповідати наявному рівню військової співпраці між Росією та КНДР
фото: Valentyn Ogirenko, Reuters

Влада країни готова відійти від офіційної політики підтримки нелетальної зброї та забезпечити Україну оборонним та наступальним озброєнням

Україна може отримати летальну зброю від Південної Кореї. Таку можливість влада Республіки Корея розглядає як відповідь на відправлення до України північнокорейських військовослужбовців для участі у війні на російському боці, повідомляє південнокорейське інформаційне агентство News1.kr.

«Канцелярія президента оголосила, що розгляне всі сценарії, які розвиватимуться у зв'язку з питанням відправки північнокорейських спецпідрозділів до Росії, і підготує заходи у відповідь. Зокрема, було ухвалено рішення відійти від офіційної політики підтримки нелетальної зброї та залишити відкритою можливість постачання летальної зброї Україні, якщо ситуація в майбутньому погіршиться», – йдеться у повідомленні.

Канцелярія президента не оприлюднює конкретних контрзаходів, щоб зберегти стратегічну двозначність. Однак високопоставлений чиновник зазначив, що Південна Корея може «розглянути підтримку оборонної зброї, розглядаючи сценарії крок за кроком, і якщо обмеження видаватимуться надмірними, ми можемо розглянути підтримку наступальної зброї в самому кінці». 

Конкретні рішення будуть відповідати наявному рівню військової співпраці між Росією та КНДР. Якщо цей показник перевищить прийнятні для Сеулу межі, Південна Корея може надати Україні летальну зброю.

Раніше Південна Корея заявила, що може відправити війська до України.

Нагадаємо,  Сеул пригрозив Пхеньяну твердою відповіддю, якщо незаконне військове співробітництво між Північною Кореєю та Росією продовжуватиметься.

 

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Теги: Південна Корея чиновник влада зброя

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