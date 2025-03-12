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Карта бойових дій в Україні станом на 12 березня 2025 року

Аліна Самойленко
glavcom.ua
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Карта бойових дій в Україні станом на 12 березня 2025 року
Окупанти активні на Покровському напрямку
фото: Генштаб ЗСУ

Найбільша кількість боїв відбулася на Покровському та Курському напрямках

За минулу добу зафіксовано 244 бойових зіткнення. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

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Противник завдав одного ракетного та 49 авіаційних ударів, застосували одну ракету та скинули 68 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження понад 700 дронів-камікадзе та здійснили більшияк 4000 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах. Про це інформує «Главком» із посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Найбільша кількість боїв відбулася на Покровському напрямку. За попередніми підрахунками, за добу було знешкоджено 154 окупантів, з них 120 — безповоротно. Українські воїни знищили одну бойову броньовану машину, три одиниці автомобільної техніки, гармату, міномет, сім розвідувальних БпЛА та один ворожий ретранслятор, також пошкодили гармату та автомобіль противника.

На Харківському напрямку

Противник від початку доби шість разів проводив наступальні дії в напрямках населених пунктів Глибоке та Вовчанськ, від ворожої авіації постраждали Козача Лопань, Гоптівка та Ветеринарне.

Карта бойових дій в Україні станом на 12 березня 2025 року фото 1

На Куп’янському напрямку

Агресор проводив наступальні дії в районах Нової Кругляківки, Петропавлівки, Кучерівки, Богуславки та Загризового, де українські захисники зупинили 13 ворожих атак.

Карта бойових дій в Україні станом на 12 березня 2025 року фото 2

На Лиманському напрямку

Російські загарбники 31 раз атакували позиції Сил оборони в напрямках населених пунктів Чернещина, Греківка, Катеринівка, Ямполівка, Новомихайлівка, Нове та Зелена Долина. Дотепер тривають чотири боєзіткнення.

Карта бойових дій в Україні станом на 12 березня 2025 року фото 3

На Сіверському напрямку

Наші захисники відбили шість штурмів окупаційних військ поблизу населених пунктів Білогорівка та Верхньокам’янське.

Карта бойових дій в Україні станом на 12 березня 2025 року фото 4

На Краматорському напрямку

Ворог штурмував позиції наших захисників поблизу Майського, Часового Яру та Ступочок. Сили оборони відбили 14 атак загарбників.

Карта бойових дій в Україні станом на 12 березня 2025 року фото 5

На Торецькому напрямку

Тридцять два рази росіяни штурмували позиції українських підрозділів в районах Білої Гори, Диліївки, Дачного, Дружби, Курдюмівки та Торецька. Одне боєзіткнення досі триває.

Карта бойових дій в Україні станом на 12 березня 2025 року фото 6

На Покровському напрямку

Противник атакував у районах населених пунктів Водяне Друге, Промінь, Лисівка, Новоукраїнка, Зелене, Звірове, Леонтовичі, Сергіївка, Удачне, Новоолександрівка, Надіївка, Преображенка, Богданівка, Олексіївка, Шевченко, Котлярівка та Андріївка. Наші захисники зупинили 54 штурмові дії противника, ще дев’ять боєзіткнень тривають досі. Авіаційних ударів зазнали Нова Полтавка, Покровськ, Гродівка, Звірове та Леонтовичі.

Карта бойових дій в Україні станом на 12 березня 2025 року фото 7

На Новопавлівському напрямку

Ворог 16 разів намагався прорвати оборону наших захисників у районах Костянтинополя, Привільного, Скудного, Вільного Поля та Бурлацького. Наразі тривають чотири боєзіткнення.

Карта бойових дій в Україні станом на 12 березня 2025 року фото 8

На Гуляйпільському напрямку

Відбулося 15 боєзіткнень із противником у районах населених пунктів Зелене Поле, Новосілка та Новопіль. Сім боєзіткнень наразі тривають. Некерованими авіаційними ракетами ворог вдарив по населених пунктах Новопіль та Гуляйполе.

Карта бойових дій в Україні станом на 12 березня 2025 року фото 9

На Курському напрямку

За добу відбулося 33 боєзіткнення, також загарбницька армія завдала 13 авіаударів, скинувши 15 КАБ, та здійснила 240 обстрілів, зокрема дев’ять із реактивних систем залпового вогню.

Карта бойових дій в Україні станом на 12 березня 2025 року фото 10
Теги: Україна війна Покровськ росіяни ворог Генштаб армія

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