«Кардинально ситуація не змінилася»: Генштаб спростував паніку щодо наступу росіян

Противник за минулі кілька тижнів справді встиг посилити тиск на Харківському і Курському напрямках, зокрема в прикордонні Сумщини

Ворог посилював тиск на Харківському і Сумському напрямках останні тижні, про інтенсивні бойові дії щодня й щовечора звітує зокрема Генштаб. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на речника Генштабу майора Дмитра Лиховія.

За словами офіцера, активізація противника на Сумщині та Харківщині – констатація факту, а не привід для паніки чи хайпування.

«Сьогодні в соцмережах, особливо в телеграм-каналах, поширилися алярмістські заголовки на кшталт «ТЕРМІНОВО! Росія почала наступ на Суми і Харків!» Просто як у «кращі» роки. Але потрібно дещо пояснити. Якщо не вдаватися до маніпуляцій і почитати першоджерело – інтерв’ю головкома Сирського «Лівому берегу», то навіть без додаткових знань очевидно, що про принципові зміни на фронті не йдеться. А про інтенсивні бойові дії на фронті щодня й щовечора говорять і Генштаб, і президент», – заявив Лиховій.

«Прибираємо пересмикування, виправляємо акценти – і в інтерв’ю генерала Сирського бачимо констатацію: «Кардинально ситуація НЕ ЗМІНИЛАСЯ… Майже тиждень (до інтерв’ю, яке відбувалося минулого тижня) ми спостерігаємо збільшення майже удвічі кількості наступальних дій противника НА ВСІХ основних напрямках». Спільні навчання в Білорусі заплановані лише НА ОСІНЬ, «цей фактор ми обов'язково повинні враховувати».

Противник за минулі кілька тижнів справді встиг посилити тиск на Харківському і Курському напрямках, зокрема в прикордонні Сумщини. Фактично, це частина тих наступальних дій, які рашисти почали ще у травні 2024 року. При цьому ситуація залишається стабільною. Збройні сили України продовжують вести оборонну операцію, а на деяких ділянках (наприклад, на межі з Бєлгородською областю РФ, і не тільки на межі) – вдаються до заходів активної оборони та мають успіх», – розповів Лиховій.

Як зазначає речник Генштабу, загарбницькі плани ворога не є чимсь новим для України, що засвідчують як щоденні штурмові дії на землі, так і постійні варварські удари з повітря.

«Гинуть цивільні, дорослі й діти. Але росіяни вже не раз лякали нас наступами і намірами взяти щось «за три дні». А насправді вони вже скоро пів року не здатні взяти Покровськ, Мирноград, повністю захопити Торецьк і Часів Яр. Що вже казати про Суми і Харків, де в нас виставлена ешелонована оборона, підготовлені фортифікації, вживаються інші заходи для протидії окупантам», – підкреслив Лиховій.

Нагадаємо, «Війна не стихає від розмов і заяв». Зеленський відреагував на російські атаки. За цю добу окупанти застосували проти України 55 ударних дронів, більшість – «Шахеди». Росія цілеспрямовано атакувала Дніпро і Харків, по громади Сумської та Донецької областей.

