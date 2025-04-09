Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

«Кардинально ситуація не змінилася»: Генштаб спростував паніку щодо наступу росіян

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
«Кардинально ситуація не змінилася»: Генштаб спростував паніку щодо наступу росіян
Як зазначає речник Генштабу, загарбницькі плани ворога не є чимсь новим для України
фото: Генштаб ЗСУ

Противник за минулі кілька тижнів справді встиг посилити тиск на Харківському і Курському напрямках, зокрема в прикордонні Сумщини

Ворог посилював тиск на Харківському і Сумському напрямках останні тижні, про інтенсивні бойові дії щодня й щовечора звітує зокрема Генштаб. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на речника Генштабу майора Дмитра Лиховія.

За словами офіцера, активізація противника на Сумщині та Харківщині – констатація факту, а не привід для паніки чи хайпування.

«Сьогодні в соцмережах, особливо в телеграм-каналах, поширилися алярмістські заголовки на кшталт «ТЕРМІНОВО! Росія почала наступ на Суми і Харків!» Просто як у «кращі» роки. Але потрібно дещо пояснити. Якщо не вдаватися до маніпуляцій і почитати першоджерело – інтерв’ю головкома Сирського «Лівому берегу», то навіть без додаткових знань очевидно, що про принципові зміни на фронті не йдеться. А про інтенсивні бойові дії на фронті щодня й щовечора говорять і Генштаб, і президент», – заявив Лиховій.

«Прибираємо пересмикування, виправляємо акценти – і в інтерв’ю генерала Сирського бачимо констатацію: «Кардинально ситуація НЕ ЗМІНИЛАСЯ… Майже тиждень (до інтерв’ю, яке відбувалося минулого тижня) ми спостерігаємо збільшення майже удвічі кількості наступальних дій противника НА ВСІХ основних напрямках». Спільні навчання в Білорусі заплановані лише НА ОСІНЬ, «цей фактор ми обов'язково повинні враховувати».

Противник за минулі кілька тижнів справді встиг посилити тиск на Харківському і Курському напрямках, зокрема в прикордонні Сумщини. Фактично, це частина тих наступальних дій, які рашисти почали ще у травні 2024 року. При цьому ситуація залишається стабільною. Збройні сили України продовжують вести оборонну операцію, а на деяких ділянках (наприклад, на межі з Бєлгородською областю РФ, і не тільки на межі) – вдаються до заходів активної оборони та мають успіх», – розповів Лиховій.

Як зазначає речник Генштабу, загарбницькі плани ворога не є чимсь новим для України, що засвідчують як щоденні штурмові дії на землі, так і постійні варварські удари з повітря.

«Гинуть цивільні, дорослі й діти. Але росіяни вже не раз лякали нас наступами і намірами взяти щось «за три дні». А насправді вони вже скоро пів року не здатні взяти Покровськ, Мирноград, повністю захопити Торецьк і Часів Яр. Що вже казати про Суми і Харків, де в нас виставлена ешелонована оборона, підготовлені фортифікації, вживаються інші заходи для протидії окупантам», – підкреслив Лиховій.

Нагадаємо, «Війна не стихає від розмов і заяв». Зеленський відреагував на російські атаки. За цю добу окупанти застосували проти України 55 ударних дронів, більшість – «Шахеди». Росія цілеспрямовано атакувала Дніпро і Харків, по громади Сумської та Донецької областей.
 

Читайте також:

Теги: росія Україна наступ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Стратегія Путіна поки залишається незмінною – затягувати час
Переговори лише починаються. Які пастки готує Кремль
22 березня, 14:24
2 квітня – Міжнародний день дитячої книги
2 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
2 квiтня, 00:05
Путін не забарився із відповіддю і сказав, що «ознайомився із закликом Трампа пощадити українські війська в Курській області»
Путін після заклику Трампа почав ставити умови щодо Курщини
14 березня, 19:04
Припинення вогню, навіть якщо воно буде досягнуте, не триватиме довго, вважає Пітер Ріккетс
Британський дипломат спрогнозував, скільки ще триватимуть бойові дії в Україні
16 березня, 17:58
Відновлення України коштуватиме понад $500 млрд
Китай готовий допомогти відновити Україну після війни
18 березня, 18:31
Міноборони в тижневий строк внесе проєкт відповідної постанови
Українці за кордоном зможуть стати на військовий облік дистанційно
18 березня, 21:38
На нові переговори поїде радник директора ФСБ Сергій Беседа
Путін міняє своїх перемовників у Саудівській Аравії
20 березня, 16:21
У минулому році Валієву було дискваліфіковано за вживання допінгу
Фігуристка Валієва взяла участь в з'їзді руху, який займається викраденням українських дітей
27 березня, 10:13
Артінсталяція з 5 тис. сяючих птахів прикрасила фасад Музею історії міста Києва
У центрі Києва закружляли 5 тис. сяючих птахів: що вони символізують
7 квiтня, 20:10

Події в Україні

Ситуація з полоненими китайцями. Зеленський розповів про реакцію США
Ситуація з полоненими китайцями. Зеленський розповів про реакцію США
Україна ідентифікувала 155 громадян Китаю, які воюють проти України
Україна ідентифікувала 155 громадян Китаю, які воюють проти України
Перші полонені китайці. Що стало відомо після допиту
Перші полонені китайці. Що стало відомо після допиту
«Кардинально ситуація не змінилася»: Генштаб спростував паніку щодо наступу росіян
«Кардинально ситуація не змінилася»: Генштаб спростував паніку щодо наступу росіян
Поблизу Хмельницька демонтують ринок-привид
Поблизу Хмельницька демонтують ринок-привид
Посолка США вшанувала памʼять загиблих дітей у Кривому Розі внаслідок удару РФ
Посолка США вшанувала памʼять загиблих дітей у Кривому Розі внаслідок удару РФ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
199K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 квітня: ситуація на фронті
71K
Карта повітряних тривог України онлайн 9 квітня 2025
57K
Сирський назвав метод, який допоможе боротися з ухиленням від мобілізації
24K
Усіх начальників ТЦК було звільнено. Сухопутні сили показали цікаву статистику
15K
Росія розпочала наступ на Сумську і Харківську області – Сирський
11K
Головком розповів, скільки військових звільнилися б у разі демобілізації

Новини

9 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Візит прем’єра Бельгії до Києва, ЗСУ взяли у полон громадян Китаю. Головне за 8 квітня
Вчора, 20:54
Підписання закону про добросовісного набувача та погрози Трампа у бік Китаю. Головне за 7 квітня
7 квiтня, 20:51
«Сталевий фронт» передає 70 дронів-розвідників на Покровський напрямок
7 квiтня, 17:53
7 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7 квiтня, 00:05
Високий ризик диверсій. Спецслужби закликали британців зібрати «набір для виживання»
6 квiтня, 14:11

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua