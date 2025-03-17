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Став на захист України на початку війни. Згадаймо Василя Ванджуру

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Став на захист України на початку війни. Згадаймо Василя Ванджуру
Сержант стрілецької роти Василь Ванджура захищав Україну з травня 2022 року
колаж: glavcom.ua

У мирному житті чоловік працював у місцевому колгоспі, був доброю і працьовитою людиною

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Василя Ванджуру. 

«На щиті» до рідного села повернувся захисник України, сержант Василь Ванджура (Сармат), який загинув 28 лютого 2025 року під час виконання бойового завдання на Луганщині. Про це повідомляє Березнівська міська рада

Василь Ванджура народився 25 липня 1972 року в селі Прислуч. Навчався у Прислуцькій середній школі, а згодом Соснівському професійно-технічному училищі, де здобув фах електрозварювальника.

У мирному житті працював у місцевому колгоспі, а також на сезонних роботах. Він був людиною працьовитою, доброю і завжди готовою допомогти іншим, кажуть у міській раді. 

Для родини Василь був хорошим сином та братом, люблячим чоловіком, турботливим батьком і дідусем.

У травні 2022 року Василь став на захист України, служив стрільцем стрілецької роти. Побратими знали його під позивним Сармат

Сержант стрілецької роти Василь Ванджура захищав Україну з травня 2022 року
Сержант стрілецької роти Василь Ванджура захищав Україну з травня 2022 року
фото: Березнівська міська рада/Facebook

Загинув Василь Ванджура 28 лютого 2025 року під час виконання бойового завдання на Луганщині.

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Прощання із захисником України Василем Ванджурою
фото: Березнівська міська рада/Facebook

Захисника України поховали з військовими почестями на місцевому сільському кладовищі.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: хвилина мовчання українці незалежність війна пам'ять

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