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Зеленський провів засідання Ставки: головні питання

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Зеленський провів засідання Ставки: головні питання
Президент заслухав інформацію щодо ситуації на передовій
Офіс президента

Окрему увагу учасники Ставки приділили подіям на південному напрямку фронту

Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Про це повідомляє Офіс президента.

«Було заслухано доповіді головнокомандувача Збройних сил та командувачів військ оперативних напрямків щодо ситуації на передовій. Окрему увагу члени Ставки приділили подіям на південному напрямку фронту. Учасники засідання також визначили першочергові заходи зі стабілізації ситуації на нещодавно деокупованих територіях», – йдеться в повідомленні.

Крім того, члени Ставки обговорили ефективність захисту енергетичної інфраструктури від ворожих атак та відновлення об’єктів, які постраждали внаслідок російських обстрілів.

У засіданні взяли участь: керівник Офісу президента Андрій Єрмак, секретар РНБО Олексій Данілов, міністр оборони Олексій Резніков, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, начальник розвідки Кирило Буданов, голова Служби зовнішньої розвідки України Олександр Литвиненко, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський та командувачі військ оперативних напрямків.

До засідання Ставки також долучилися: міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, міністр інфраструктури Олександр Кубраков, інші члени уряду, очільники силових відомств і правоохоронних органів.

Нагадаємо, триває 261-ша доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню. Сили оборони продовжують звільнення українських земель. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, М’ясожарівка, Макіївка і Білогорівка Луганської області та Веселе, Соледар, Бахмут, Андріївка, Красногорівка, Опитне, Первомайське, Невельське, Мар’їнка і Павлівка Донецької області.

Теги: росія окупанти війна Володимир Зеленський Україна Офіс президента

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