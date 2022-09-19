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Зеленський провів чергове засідання Ставки: головні питання

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Зеленський провів чергове засідання Ставки: головні питання
Під особливим контролем Ставки верховного головнокомандувача залишається питання матеріально-технічного забезпечення української армії
Офіс президента

Учасники засідання розглянули питання забезпечення військових комплектами зимової форми, взуттям та засобами обігріву

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 19 вересня, провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Про це повідомляє Офіс президента.

«Учасники засідання заслухали доповіді командувачів військ оперативних напрямків щодо ситуації на передовій та детально розглянули план дій сил оборони щодо подальшої деокупації українських територій. Крім того, були розглянуті питання забезпечення безпеки на державному кордоні України», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що під особливим контролем Ставки верховного головнокомандувача залишається питання матеріально-технічного забезпечення української армії, зокрема постачання необхідного озброєння та боєприпасів.

Окремо учасники зупинилися на підготовці сил оборони до зимового періоду. У цьому контексті було розглянуто питання забезпечення військовослужбовців комплектами зимової форми, взуттям, засобами обігріву.

Відомо, що на зустрічі були присутні: головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, начальник Генштабу ЗСУ Сергій Шаптала, начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов, командувач Сил спеціальних операцій ЗСУ Віктор Хоренко, секретар РНБО Олексій Данілов, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, командувач Нацгвардії України Юрій Лебідь, голова ДПСУ Сергій Дейнеко, т. в. о. голови СБУ Василь Малюк, міністр інфраструктури Олександр Кубраков, керівник Офісу глави держави Андрій Єрмак і його заступник Роман Машовець.

У форматі відеозв'язку до засідання Ставки приєдналися: командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Олександр Сирський, командувач військ Оперативного командування «Захід» Сергій Літвінов, командувач військ Оперативного командування «Південь» Андрій Ковальчук.

Нагадаємо, триває 208-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник і далі зосереджує зусилля на спробах повної окупації Донецької області, організації оборони та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, проводить заходи щодо перегрупування своїх підрозділів на окремих напрямках, вводить резерви та не припиняє ведення повітряної розвідки.

Теги: озброєння президент Володимир Зеленський війна

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