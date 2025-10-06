Головна Країна Політика
Зеленський провів енергетичну Ставку

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Зеленський провів енергетичну Ставку
На Ставці були доповіді по розгортанню ППО
фото: скриншот з відео

Сьогодні, 6 жовтня, президент України Володимир Зеленський провів енергетичну Ставку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вечірнє звернення глави держави.

«Щойно провів Ставку – енергетичну. Про те, що реально в областях, у громадах, на об’єктах енергетики. По ситуації в містах від Славутича до Запоріжжя, також Чернігівщина, Сумщина, Харків, Харківська область, Донеччина, Дніпровщина, також Полтавщина, Запорізька область, Центральна Україна, західні наші області, регіони Півдня. Окремо – виклики по Миколаєву та Одесі», – зазначив президент.

Зокрема, на Ставці були доповіді військових командувачів, а також детальна розмова по захисту самих енергооб’єктів, конкретних громад. «Додатково ще потрібні ресурси, щоб була належна відповідь на кожну проблему. Ми вирішили ці питання та заповнили всі запити керівників передусім Чернігівської, Сумської, Харківської та Донецької областей – запити по фінансах, по допомозі», – наголосив Зеленський.

Президент додав: «Дав чіткі завдання по електриці – по об’єктах генерації та додатковому обладнанню на зиму. Ми збільшуємо запаси обладнання. Чіткі завдання є й по газу – говоримо про це з партнерами, і вже є готовність Прем’єра Нідерландів допомагати і підтримувати нас – сьогодні я з ним про це говорив. Також є готовність Норвегії – дуже дякую партнерам. МЗС України збере послів держав, які можуть допомогти».

Теги: енергетика Володимир Зеленський відключення

