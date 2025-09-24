Зеленський прокоментував удари ЗСУ по окупантах у Криму

Президент: Російська воєнна машина зіткнулася з дуже серйозними складностями

Українські далекобійні дрони точно вражають росіян у тимчасово окупованому Криму та руйнують їхню логістику. Про це президент Володимир Зеленський заявив на саміті Кримської платформи в Нью-Йорку, передає «Главком».

Зеленський підкреслив, що удари України спрямовані на те, щоб не дозволити Росії перетворити Крим на великий військовий плацдарм.

«Ми повинні робити це, щоб захистити життя наших людей. Наші далекобійні дрони точно б'ють, наш тиск на російську логістику дає результати. І російська воєнна машина зіткнулася з дуже серйозними складностями», – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, 23 вересня у Нью-Йорку відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського з американським лідером Дональдом Трампом. Зеленський позитивно оцінив її.

До слова, 24 вересня президент України Володимир Зеленський виступив під час загальних дебатів Генасамблеї ООН. За словами Зеленського, наразі така реальність, що зброя вирішує, хто виживе. Він додав, що міжнародне право не діє повною мірою без потужних друзів. «Навіть наявність друзів не спрацює без зброї. Єдина гарантія безпеки – друзі і зброя», – сказав президент.