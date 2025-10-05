Головна Гроші Економіка
Надлишкові потужності і спад спеки обвалили ціни на електроенергію у вересні – експерт

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
Надлишкові потужності і спад спеки обвалили ціни на електроенергію у вересні – експерт
Навіть рекордні обсяги експорту не втримали ціни від обвалу, зазначив Прокіп
фото: glavcom.ua

Профіцит потужності та падіння споживання спровокували вересневе падіння цін – Прокіп

У вересні ціни на електроенергію на ринку «на добу наперед» (РДН) впали до рекордно низького рівня з початку 2025 року. Причини цього пояснив експерт з енергетики Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп. 

«Природно, в нашому ринку цінова кон’юнктура визначається балансом попиту і пропозиції, і певними регуляторними обмеженнями», – зазначив експерт.

За його словами, серпень виявився неоднорідним: перша половина місяця була дефіцитною, а друга – профіцитною.

«У середині серпня відбулася ротація деяких блоків в енергосистемі, з’являється майже півтора гігавата потужності. Це одразу позначилося і на експорті та імпорті», – пояснив Прокіп.

Україна побила рекорд експорту електроенергії: у серпні він сягнув 450 тис. МВт·год, що на 60% більше, ніж у липні. У вересні тенденція лише посилилася. «У вересні ситуація ще більше загострилася: у нас падає споживання через часткове похолодання, і зберігається високий баланс потужностей. Тому падіння цін стало неминучим», – наголосив експерт.

За його словами, навіть рекордні обсяги експорту не втримали ціни від обвалу.

«Зайві потужності та падіння попиту спровокували рекордне здешевшання електроенергії у вересні», – підсумував Прокіп.

Раніше експерт аналітичного центру «Український інститут майбутнього» Станіслав Ігнатьєв заявляв, що попри відчутний удар для трейдерів, падіння цін засвідчило формування прозорого конкурентного середовища на енергоринку.

Теги: енергетика електроенергія тарифи

Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
30 вересня, 19:41
