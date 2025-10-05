Надлишкові потужності і спад спеки обвалили ціни на електроенергію у вересні – експерт
Профіцит потужності та падіння споживання спровокували вересневе падіння цін – Прокіп
У вересні ціни на електроенергію на ринку «на добу наперед» (РДН) впали до рекордно низького рівня з початку 2025 року. Причини цього пояснив експерт з енергетики Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп.
«Природно, в нашому ринку цінова кон’юнктура визначається балансом попиту і пропозиції, і певними регуляторними обмеженнями», – зазначив експерт.
За його словами, серпень виявився неоднорідним: перша половина місяця була дефіцитною, а друга – профіцитною.
«У середині серпня відбулася ротація деяких блоків в енергосистемі, з’являється майже півтора гігавата потужності. Це одразу позначилося і на експорті та імпорті», – пояснив Прокіп.
Україна побила рекорд експорту електроенергії: у серпні він сягнув 450 тис. МВт·год, що на 60% більше, ніж у липні. У вересні тенденція лише посилилася. «У вересні ситуація ще більше загострилася: у нас падає споживання через часткове похолодання, і зберігається високий баланс потужностей. Тому падіння цін стало неминучим», – наголосив експерт.
За його словами, навіть рекордні обсяги експорту не втримали ціни від обвалу.
«Зайві потужності та падіння попиту спровокували рекордне здешевшання електроенергії у вересні», – підсумував Прокіп.
Раніше експерт аналітичного центру «Український інститут майбутнього» Станіслав Ігнатьєв заявляв, що попри відчутний удар для трейдерів, падіння цін засвідчило формування прозорого конкурентного середовища на енергоринку.
Коментарі — 0