Надлишкові потужності і спад спеки обвалили ціни на електроенергію у вересні – експерт

Навіть рекордні обсяги експорту не втримали ціни від обвалу, зазначив Прокіп

У вересні ціни на електроенергію на ринку «на добу наперед» (РДН) впали до рекордно низького рівня з початку 2025 року. Причини цього пояснив експерт з енергетики Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп.

«Природно, в нашому ринку цінова кон’юнктура визначається балансом попиту і пропозиції, і певними регуляторними обмеженнями», – зазначив експерт.

За його словами, серпень виявився неоднорідним: перша половина місяця була дефіцитною, а друга – профіцитною.

«У середині серпня відбулася ротація деяких блоків в енергосистемі, з’являється майже півтора гігавата потужності. Це одразу позначилося і на експорті та імпорті», – пояснив Прокіп.

Україна побила рекорд експорту електроенергії: у серпні він сягнув 450 тис. МВт·год, що на 60% більше, ніж у липні. У вересні тенденція лише посилилася. «У вересні ситуація ще більше загострилася: у нас падає споживання через часткове похолодання, і зберігається високий баланс потужностей. Тому падіння цін стало неминучим», – наголосив експерт.

За його словами, навіть рекордні обсяги експорту не втримали ціни від обвалу.

«Зайві потужності та падіння попиту спровокували рекордне здешевшання електроенергії у вересні», – підсумував Прокіп.

Раніше експерт аналітичного центру «Український інститут майбутнього» Станіслав Ігнатьєв заявляв, що попри відчутний удар для трейдерів, падіння цін засвідчило формування прозорого конкурентного середовища на енергоринку.