Масований удар по Україні: як відреагували світові лідери

Внаслідок російської атаки на Київ в ніч на 7 вересня дві людини загинули, 20 отримали травми

У ніч проти 7 вересня окупанти атакували українські міста, зокрема Київ безпілотниками та ракетами. Низка світових лідерів відреагували на російський терор. Про це повідомляє «Главком».

Данія

Прем'єр-міністрка Данії Метте Фредеріксен заявила, що руйнівний напад Росії, зокрема на будівлю Кабінету міністрів України, – це ще одна заява Москви проти переговорів та миру:

«Ми наполягатимемо на жорсткіших санкціях та прискоренні поставок зброї для зміцнення оборони України».

Велика Британія

Прем'єр-міністра Великої Британії Кір Стармер зауважив, що вражений останньою жорстокою нічною атакою на Київ і по всій території України, яка забрала життя цивільних та вразила об’єкти інфраструктури:

«Вперше було пошкоджено серце цивільного уряду України.Ці підступні удари демонструють, що Путін вважає, ніби може діяти безкарно. Він не налаштований на мир. Сьогодні, як ніколи раніше, ми повинні твердо підтримувати Україну та її суверенітет».

Хорватія

Уряд Хорватії вийшов з заявою: «Знищення цивільних об’єктів і удари по будівлі уряду України знову демонструють, що Росія не прагне до перемир’я. Ми твердо підтримуємо #Україну та продовжуємо надавати їй всебічну допомогу».

Фінляндія

Міністр закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен написала: «Ще одна ніч смертельних авіаударів в Україні. Росія завдала удару по центру Києва, пошкодивши урядову будівлю. Ми найрішучіше засуджуємо ці страйки. Ці напади підкреслюють нагальну потребу в припиненні вогню».

Франція

Президент Франції Еммануель Макрон зазначив, що Росія знову обрушила на Україну сотні безпілотників та десяток ракет протягом ночі, завдаючи ударів без розбору, зокрема по житлових районах та будівлях уряду:

«Мої думки з жертвами, їхніми близькими, а також з Україною та українським народом. Разом з Україною та нашими партнерами ми виступаємо за мир. Тим часом Росія дедалі глибше зациклюється на логіці війни та терору. Поряд з Україною, ми й надалі робитимемо все можливе для забезпечення справедливого та тривалого миру».

Євроінституції

Президент Парламентської асамблеї Ради Європи Теодорос Руссопулос написав, що постійні бомбардування та удар по урядовій будівлі у столиці Києві, внаслідок яких загинули невинні люди, серед яких була дитина, є неприйнятними:

«Ми непохитно солідарні з у її зусиллях з відбудови та боротьбі з безкарністю. Ми відновимо надію в мирній та демократичній Європі».

Глава дипломатії Європейської комісії Кая Каллас зазначила:

«Кожен напад Росії –це свідомий вибір і послання: Росія не хоче миру. Сьогоднішні страйки, зокрема по урядовій будівлі в Києві, є частиною чіткої схеми ескалації. Ми продовжуватимемо підтримувати оборонну промисловість України та посилюватимемо санкції проти Москви».

Голова Європейської ради Антоніу Кошта зауважив, що розмови про мир під час ескалації бомбардувань та обстрілів урядових будівель і будинків — це версія «миру» для Путіна:

«Росія розпочала цю війну, і Росія вирішила її продовжувати. Ми повинні дотримуватися наведеного курсу: зміцнювати оборону України та посилювати тиск на Росію шляхом запровадження додаткових санкцій, у тісній координації з нашими союзниками та партнерами. Мої думки з жертвами, пораненими та їхніми родинами. Сила та стійкість українського народу продовжують надихати всіх нас».

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн написала:

«Минулої ночі Росія завдала одного з найбільших ударів безпілотниками та ракетами по Україні, ціллю як у урядові будівлі, так і в цивільні будинки. Кремль знову насміхається з дипломатії, топче міжнародне право та вбиває без розбору. Європа повністю підтримує і продовжуватиме підтримувати Україну. Ми зміцнюємо збройні сили України, створюємо довгострокові гарантії безпеки та посилюємо санкції, щоб посилити тиск на Росію. Вбивства мають закінчитися».

Італія

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні підкреслила, що Росія більше зацікавлена в нарощуванні жорстокості своїх атак проти України, ніж у переговорному процесі щодо завершення бойових дій:

«Підтримуючи український народ, Італія разом із західними партнерами продовжуватиме робити свій внесок, аби справедливий і тривалий мир узяв гору над безрозбірною агресією.»

Литва

Президент Литви Гітанас Науседа зазначив, що минулої ночі Росія здійснила найбільшу з початку війни атаку безпілотників та ракет, спрямовану на цивільні будинки та урядові будівлі в Києві: «Цей жорстокий напад є ще одним кричущим і неприйнятним порушенням міжнародного права».

Швеція

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон засудив жорстокий напад Росії на Україну сьогодні вранці, в результаті якого знову загинули та зазнали поранень цивільні особи:

«Ми продовжуватимемо підтримувати Україну. Ми посилимо тиск на Росію. Нові санкції, включаючи 19-й пакет від ЄС, повинні ще глибше вдарити по воєнній економіці Росії, щоб максимізувати тиск».

Польща

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск зазначив, що російський напад на урядові будівлі в Києві вкотре показує, що продовження зволікання з рішучою реакцією проти Путіна та спроби його заспокоїти не мають сенсу. США та Європа повинні разом змусити Росію погодитися на негайне припинення вогню. У нас є всі інструменти.

Ірландія

Прем'єр-міністр Ірландії Мікхол Мартіно засудив безпрецедентну атаку Росії на Київ минулої ночі з використанням безпілотників та ракет – найбільшу з часів повномасштабного вторгнення Росії у війну.

Норвегія

Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере написав, що Норвегія засуджує вбивство мирних жителів та серйозні пошкодження інфраструктури:

«Розмови Росії про мир втрачають сенс, коли атаки продовжуються та ескалюють. Росія повинна погодитися на негайне припинення вогню».

Латвія

Прем'єр-міністр Латвії Евіка Сіліня зазначила, що Росія продовжує атакувати цивільну інфраструктуру:

«Вперше Росія вдарила по будівлі уряду України. Росія не хоче миру, вона хоче більшої війни, агресії та страждань. Ми повинні це зупинити».

Молдова

Президентка Молдови Майя Санду написала: «Все, що Росія пропонує світові сьогодні, – це тонни брехні та тисячі ракет, які вбивають мирних жителів без розбору. Вчорашній удар по Києву забрав життя невинних людей, зокрема немовляти, та підпалив урядову будівлю. Молдова рішуче підтримує Україну у боротьбі з цим терором».

Президент України Володимир Зеленський висловив усім країнам вдячність за підтримку та співчуття.

Нагадаємо, вперше з початку повномасштабного вторгнення російські війська завдали удару по будівлі Кабінету Міністрів у Києві. Внаслідок атаки, на щастя, ніхто з працівників Уряду не постраждав.

Під час російського обстрілу Києва у Святошинському районі загинула 32-річна Вікторія Гребенюк разом із двомісячним сином Романом. Будинок, у якому вони перебували, зазнав прямого влучання, і шансів вижити не було.

Пізніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час масованого удару по Україні минулої ночі Росія використала більше 400 «Шахедів» і майже стільки ж дронів-імітаторів, загалом понад 150 цілей збили українські дрони-перехоплювачі.