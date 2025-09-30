Зеленський розповів деталі спільних навчань ЗСУ з данськими військовими

За словами президента, фахівці та технології з України можуть стати ключовим елементом «стіни дронів»

Українські військові вже розпочали розгортання місії в Данії, яка має на меті поширення досвіду захисту від дронів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента України Володимира Зеленського.

Глава держави підкреслив, що саме український досвід є найбільш актуальним у Європі зараз. Фахівці та технології з України можуть стати ключовим елементом майбутнього масштабного проєкту – «Стіни дронів», яка має гарантувати безпеку в небі. «Хлопці прибули для участі у спільних із партнерами навчаннях, які можуть стати основою для нової системи протидії російським і будь-яким іншим дронам», – каже президент.

За словами президента, сьогодні головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський вже доповів про перший звіт команди з Данії. Зеленський доручив головкому, міністру оборони та секретарю РНБО оперативно співпрацювати з усіма європейськими партнерами, які здатні долучитися до розгортання системи протидії дронам. «Результати місії в Данії сформують відповідні рамки для співпраці й з іншими європейськими країнами», – пояснив Зеленський.

Нагадаємо, українські захисники беруть участь у спільних навчаннях із данськими військовими, щоб відпрацювати протидію безпілотникам та посилити безпеку в небі Європи. Навчання, які тривають у Данії, мають назву «Крила оборони». Українські військові прибули до Данії, щоб підтримати партнерів через російські провокації з дронами, які дедалі частіше фіксують над країнами НАТО.

Протягом тижня навчань учасники відпрацьовуватимуть практичні завдання, обмінюватимуться знаннями та досвідом, підвищуючи рівень підготовки й удосконалюючи спроможності протидії повітряним загрозам.

Як повідомлялося, у неділю ввечері, 28 вересня, Данія підняла в повітря два винищувачі F-35 над островом Борнгольм через численні повідомлення про активність невідомих дронів. Хоча офіційних коментарів від Збройних сил Данії немає, поліція підтвердила, що винищувачі діяли в рамках диверсійної операції.

До слова, країни Європейського Союзу розпочали обговорення будівництва «стіни з дронів» із системою виявлення. Цю ініціативу озвучив комісар ЄС з питань оборони Андрюс Кубілюс після серії «провокацій» та активності безпілотників, зафіксованої в різних країнах, зокрема у Данії.