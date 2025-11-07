Зеленський провів кадрові зміни у РНБО

Сергія Демедюка з посади заступника секретаря РНБО

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення з посад заступників секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на указ №831/2025 та №832/2025.

Звільнено:

Сергія Демедюка з посади заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України;

Андрія Кононенка з посади заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Нагадаємо, 3 листопада президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким затверджено нову структуру апарату Ради національної безпеки і оборони. За словами Умєрова, нова структура сфокусована на ключових напрямках національної безпеки: війна і перемога, розвиток оборонно-промислового комплексу, кібербезпека та інформаційна політика, економічна й енергетична безпека, зовнішня і внутрішня безпека.

До слова, 21 жовтня президент України Володимир Зеленський провів нараду із секретарем РНБО Рустемом Умєровим.