Американський лідер похвалив костюм Зеленського

Американський президент назвав українського лідера сильним і мужнім та звернув увагу на його вишуканий костюм

Дональд Трамп під час зустрічі з Володимиром Зеленським у Білому домі відзначив не лише рішучість українського лідера, а й його стильний вигляд, похваливши костюм. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву американського лідера.

«Ми чудово ладнаємо», – додав Трамп, підкресливши добрі стосунки між двома лідерами.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп під час переговорів із Володимиром Зеленським відзначив його рішучість та стійкість у складних обставинах. Американський лідер підкреслив, що між ним та українським президентом встановлені добрі особисті та ділові стосунки. За словами Трампа, такі якості Зеленського роблять його сильним лідером, здатним ефективно вести країну під час війни.

Президент України Володимир Зеленський 17 жовтня зустрівся з лідером США Дональдом Трампом у Білому домі. Головні теми переговорів – постачання Україні систем ППО та ракет Tomahawk для посилення обороноздатності. Очікується, що цей арсенал допоможе завдати ударів по стратегічних об’єктах Росії та вплинути на перебіг війни.

Як повідомлялося, 16 жовтня Володимир Зеленський прибув із візитом до Сполучених Штатів. Президент анонсував низку важливих зустрічей, спрямованих на посилення оборони та енергетичної стійкості держави. Президент України Володимир Зеленський зустрівся з представниками оборонної компанії Raytheon, яка, зокрема, виробляє системи Patriot.