WP: Зеленський вислуховував нарікання Трампа про Нобелівську премію

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
WP: Зеленський вислуховував нарікання Трампа про Нобелівську премію
Трамп та Зеленський провели зустріч у Білому домі
фото: Офіс президента

Трамп скаржився Зеленському, що не отримав Нобелівської премії миру

Президент США Дональд Трамп під час нещодавньої зустрічі з українським лідером Володимиром Зеленським в Білому домі скаржився на те, що не отримав Нобелівської премії миру. Про це повідомляє The Washington Post, пише «Главком».

Згідно з інформацією, отриманою від європейського дипломата, зустріч виявилася «безладною», а Трамп «безперервно висловлював незадоволення з приводу відсутності Нобелівської премії миру».

Нагадаємо, Нобелівський комітет оголосив лауреатку премії миру. Нею стала Марія Коріна Мачадо – політична діячка з Венесуели, яка викриває порушення прав людини та захищає демократію у своїй країні.

Тоді президент США Дональд Трамп висловив своє задоволення з приводу Нобелівської премії миру, яка була присуджена політичній діячці з Венесуели, зазначивши, що вона прийняла нагороду на його честь.

Також венесуельська опозиціонерка Марія Коріна Мачадо відреагувала на присудження їй Нобелівської премії миру та згадала у своєму дописі президента США Дональда Трампа. Ба більше, присвятила йому цю премію.

До слова, Норвезький Нобелівський комітет розпочав розслідування підозрілих ставок на цьогорічного лауреата Нобелівської премії миру після різкого зростання ставок на ім’я Марії Коріни Мачадо на гральному сайті Polymarket. 

Варто зазначити, що Нобелівський комітет відмовився присуджувати премію миру президенту США Дональду Трампу, який казав, що «закінчив сім воєн» та заслуговує на неї як ніхто інший. Ба більше, раніше радник Трампа з нацбезпеки під час першої каденції Джон Болтон заявив, що Трамп одержимий Нобелівською премією миру за будь-яку ціну.

