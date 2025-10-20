Головна Світ Політика
Зеленський візьме участь у зустрічі «коаліції охочих» у Лондоні – Sky News

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
фото: Станіслав Груздєв/glavcom.ua

У п'ятницю, 24 жовтня, в Лондоні відбудеться зустріч «коаліції охочих»

Президент України Володимир Зеленський візьме участь у переговорах «коаліції охочих» у Лондоні цього тижня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sky News.

Очільник Франції Еммануель Макрон оголосив, що у п'ятницю, 24 жовтня, в Лондоні відбудеться зустріч «коаліції охочих». Коаліція, співголовами якої є сер Кір Стармер, президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, має на меті об'єднати країни для захисту мирної угоди в Україні.

Зеленський провів телефонну розмову з європейськими лідерами після зустрічі з Дональдом Трампом минулого тижня і підтвердив, що незабаром зустрінеться з ними.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном. Вони домовилися про зустріч найближчим часом.

Також президент анонсував багато зустрічей і перемовин у Європі цього тижня.

До слова, президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий взяти участь у тристоронній зустрічі за участі Дональда Трампа та Володимира Путіна в Будапешті, якщо отримає офіційне запрошення та якщо формат переговорів буде збалансованим. Зеленський підкреслив, що Україна не погодиться на рішення, яке суперечитиме її інтересам або державності.

Теги: коаліція Володимир Зеленський

