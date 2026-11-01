Зеленський розповів, скільки ракет для Patriot Україна просить у союзників

Президент України готовий надати партнерам гарантії повернення боєприпасів після отримання американського пакета озброєння

Київ шукає можливість посилити протиповітряну оборону ще до надходження замовлених у США боєприпасів. Україна розраховує тимчасово отримати від інших держав 10–30 ракет-перехоплювачів, а згодом повернути їх із партії, закупівлю якої погодив Вашингтон. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву Володимира Зеленського під час спілкування з українськими ЗМІ у Стамбулі в суботу, 31 жовтня.

Як Україна хоче отримати ракети раніше

Президент Володимир Зеленський планує домовитися з окремими міжнародними партнерами про тимчасове передання Україні ракет для систем протиповітряної оборони Patriot. Йдеться про 10, 20 або 30 боєприпасів, які можна було б отримати з наявних запасів інших держав, не чекаючи на виготовлення та постачання американської партії.

Про таку можливість глава держави розповів 31 жовтня під час спілкування з українськими журналістами у Стамбулі. За його словами, Україна вже використовувала подібний механізм під час повномасштабної війни – партнери змінювали черговість отримання озброєння.

Тепер Київ хоче повторити цю практику. Держави, які погодяться тимчасово передати ракети, отримають гарантії та документальні зобов'язання щодо їх повернення. Поповнити партнерські запаси Україна планує за рахунок майбутніх американських поставок.

«Кілька разів упродовж цієї війни ми виконували під час різних діалогів операцію, коли ти міняєшся чергами. Я спробую це зробити з деякими партнерами. Той пакет – 500 ракет, а ми можемо десь у когось взяти 10, 20, 30, підписати відповідні гарантії й договори, що потім із того американського пакета ми будемо повертати з якимись відсотками або, може, без відсотків», – пояснив Зеленський.

Президент наголосив, що переговори стосуватимуться не лише кількості боєприпасів, а й умов їх повернення. Україна готова обговорювати як компенсацію з відсотками, так і без них.

Хто фінансуватиме закупівлю 500 ракет

Окремо Зеленський розраховує на фінансову підтримку європейських держав для придбання американських перехоплювачів. 30 жовтня Державний департамент США схвалив можливий продаж Україні 500 ракет PAC-3 MSE для комплексів Patriot. Орієнтовна вартість потенційної угоди разом із супутнім обладнанням становить $2,1 млрд.

Закупівлю планують профінансувати коштом міжнародних партнерів. Зокрема, Канада, Німеччина та Норвегія надаватимуть кошти через американську програму JUMPSTART. Також передбачено залучення українських коштів, забезпечених кредитом Європейського союзу для підтримки України. Американський бюджет фінансувати цю закупівлю не буде. Основним виконавцем потенційного контракту визначено компанію Lockheed Martin.

Детальніше про умови та фінансування потенційної угоди читайте в матеріалі «Держдеп США схвалив можливий продаж Україні 500 ракет для Patriot».

Водночас дозвіл Держдепу стосується можливого продажу озброєння. Він не означає, що Україна вже отримала всі 500 ракет або що їхнє постачання розпочнеться найближчим часом.

Чому Україна не може чекати на американські поставки

За словами Зеленського, передання ракет зі Сполучених Штатів розраховане на кілька років через особливості виробництва. Крім того, американська сторона повільно передає озброєння зі своїх складських запасів. Президент вважає, що нинішніх темпів недостатньо для забезпечення потреб української протиповітряної оборони.

Ситуацію ускладнює і конфлікт на Близькому Сході, який впливає на розподіл американської військової допомоги між різними напрямками.

Проблему дефіциту перехоплювачів президент порушував і раніше. 28 жовтня він повідомив, що у 2026 році Україна отримує в середньому лише 12 ракет для Patriot на місяць.

«12 ракет на місяць, у середньому – ось що ми отримуємо у 2026 році», – сказав глава держави.

Україна просила 100 ракет Patriot щомісяця

Ще 30 жовтня Зеленський повідомив, що Київ звернувся до американських партнерів із проханням сформувати спеціальний зимовий пакет допомоги. Україна розраховувала отримувати по 100 ракет-перехоплювачів Patriot щомісяця. Загалом президент просив передати 500 боєприпасів упродовж найближчих місяців.

Глава держави пояснив терміновість запиту посиленням російських атак на критичну інфраструктуру. Лише за перші два тижні жовтня Росія завдала понад 30 ударів по важливих об'єктах української енергетичної мережі. Серед цілей – системи електропостачання, опалення та водопостачання.

За словами Зеленського, 500 ракет могли б суттєво посилити захист українського неба впродовж найближчих місяців.

Коли Україна може отримати американські ракети

Проблема полягає не лише у фінансуванні закупівлі, а й у термінах виготовлення боєприпасів. За інформацією журналіста Radio Free Europe/Radio Liberty у Вашингтоні Алекса Рауфоглу, 500 ракет PAC-3 MSE, продаж яких погодив Держдеп США, будуть новими, а не взятими з американських запасів.

Посилаючись на власні джерела, журналіст повідомив, що виробництво та передання цієї партії очікується не раніше ніж після 2030 року. Американська сторона офіційного графіка постачання не оприлюднила.

Тривале очікування на виготовлення нових перехоплювачів змушує Україну шукати можливості отримати боєприпаси із запасів партнерів уже зараз. Київ розраховує, що тимчасове передання невеликих партій ракет допоможе посилити протиповітряну оборону, а союзники згодом відновлять власні арсенали за рахунок американських поставок.

Нагадаємо, у вересні Володимир Зеленський заявляв, що Україна гостро потребує ракет-перехоплювачів Patriot напередодні зими. За його словами, навіть отримання 100 таких боєприпасів на місяць було б серйозним викликом. Президент пояснював, що для перехоплення російських балістичних ракет українській протиповітряній обороні потрібні значні запаси PAC-3.