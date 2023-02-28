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Дії противника найближчим часом та навчання ЗСУ за кордоном: Зеленський провів засідання Ставки

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Дії противника найближчим часом та навчання ЗСУ за кордоном: Зеленський провів засідання Ставки
Офіс президента

Учасники ставки розглянули стан забезпечення сил оборони боєприпасами й технікою

Президент України Володимир Зеленський у вівторок провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Командувач Сухопутних військ Збройних сил України, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Олександр Сирський та командувач ОСУВ «Таврія» Олександр Тарнавський доповіли про перебіг бойових дій у районах відповідальності їхніх угруповань. 

Командувач ОСУВ «Північ» Сергій Наєв та командувач ОСУВ «Одеса» Едуард Москальов доповіли про ситуацію на північному та південному напрямках.

«Члени Ставки розглянули загальну оперативну обстановку та ймовірний характер дій противника найближчим часом, про що доповіли головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний і начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов», – йдеться в повідомленні.

Крім того, було розглянуто стан забезпечення сил оборони боєприпасами й технікою, перебіг підготовки українських військовослужбовців за кордоном, зокрема потреби сил оборони щодо чисельності та спеціальностей.

У засіданні також взяли участь: керівник Офісу президента Андрій Єрмак, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, командувачі родів військ та оперативних напрямків. До засідання Ставки долучилися члени уряду, очільники силових відомств і правоохоронних органів.

Нагадаємо, триває 370-а доба повномасштабної війни Росії проти України. Російська Федерація основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби наші воїни відбили понад 60 атак противника на зазначених напрямках. 

Теги: війна Україна Володимир Зеленський

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