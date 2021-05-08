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    Зеленський розпочав робочу поїздку на Луганщину

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    Глава держави візьме участь у церемонії вшанування пам&rsquo;яті загиблих у Другій світовій війні - Зеленський розпочав робочу поїздку на Луганщину
    Глава держави візьме участь у церемонії вшанування пам’яті загиблих у Другій світовій війні
    Фото з відкритих джерел

    Президент прибув на Луганщину з послами країн G7 та ЄС

    Президент Володимир Зеленський розпочав робочу поїздку на Луганщину.

    Про це повідомляється на сайті глави держави.

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    «Президент України Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою до Луганської області. Разом з Володимиром Зеленським на Луганщину прибули посли країн «Великої сімки» та ЄС», йдеться у повідомленні

    Також зазначається, що глава держави візьме участь у церемонії вшанування пам’яті загиблих у Другій світовій війні.

    Як повідомлялося, Зеленський розповів, для чого українцям День пам’яті та примирення.

    Нагадаємо, сьогодні, 8 травня в Україні День пам’яті та примирення. Його традиційно відзначають у річницю капітуляції нацистської Німеччини. Відповідно до указу президента України, підписаного 2015 року, метою відзначення є «гідне вшанування подвигу українського народу, його визначного внеску в перемогу Антигітлерівської коаліції у Другій світовій війні та висловлення поваги усім борцям проти нацизму».

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    Теги: ЄС Луганщина Володимир Зеленський президент
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